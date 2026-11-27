한성숙 국무총리는 27일 "내년에는 사회연대금융 전담기관을 지정하고, 정부 출연과 민간 투자를 통해 500억 원 이상의 사회연대금융 전용 펀드를 조성하겠다"고 밝혔다.



한 총리는 이날 일산 킨텍스에서 열린 제8회 대한민국 사회연대경제 박람회 개막식 축사에서 이같이 언급했다.

한성숙 국무총리가 27일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 제8회 대한민국 사회연대경제박람회 개막식에서 축사하고 있다. 연합뉴스

그는 "정부는 내년 3월 시행되는 기본법을 기반으로 사회연대경제가 우리 경제에서 차지하는 비중을 2030년까지 GDP의 0.8%에서 7%까지, 고용의 1.8%에서 6%까지 높여가는 목표를 잡았다"고 소개했다.



이어 "법에 따라 공공서비스를 위탁할 때 사회연대경제 기업을 우선 고려하고, 수의계약 요건도 정비해 가겠다"며 "중앙정부와 지방정부, 공공기관에는 의무구매 제도를 도입하고 이행실적도 점검하도록 하겠다"고 약속했다.



또 "재정과 금융이 보태져야 한다"며 "(관련 기업·조합 등에 대한) 취득세와 재산세 등 감면도 확대해 가겠다"고 덧붙였다.



그는 "행안부를 중심으로 부처마다 흩어져 있던 정책과 지원체계를 하나로 연결하겠다"며 "(사회연대경제 기업이) 어떻게 성장하고 스케일 업 단계까지 어떻게 체계적으로 지원할 것인가 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

<연합>

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