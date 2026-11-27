한성숙 국무총리는 27일 "내년에는 사회연대금융 전담기관을 지정하고, 정부 출연과 민간 투자를 통해 500억 원 이상의 사회연대금융 전용 펀드를 조성하겠다"고 밝혔다.
한 총리는 이날 일산 킨텍스에서 열린 제8회 대한민국 사회연대경제 박람회 개막식 축사에서 이같이 언급했다.
그는 "정부는 내년 3월 시행되는 기본법을 기반으로 사회연대경제가 우리 경제에서 차지하는 비중을 2030년까지 GDP의 0.8%에서 7%까지, 고용의 1.8%에서 6%까지 높여가는 목표를 잡았다"고 소개했다.
이어 "법에 따라 공공서비스를 위탁할 때 사회연대경제 기업을 우선 고려하고, 수의계약 요건도 정비해 가겠다"며 "중앙정부와 지방정부, 공공기관에는 의무구매 제도를 도입하고 이행실적도 점검하도록 하겠다"고 약속했다.
또 "재정과 금융이 보태져야 한다"며 "(관련 기업·조합 등에 대한) 취득세와 재산세 등 감면도 확대해 가겠다"고 덧붙였다.
그는 "행안부를 중심으로 부처마다 흩어져 있던 정책과 지원체계를 하나로 연결하겠다"며 "(사회연대경제 기업이) 어떻게 성장하고 스케일 업 단계까지 어떻게 체계적으로 지원할 것인가 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.
<연합>
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