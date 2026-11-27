국제축구연맹(FIFA)과 아시아축구연맹(AFC)이 대한축구협회장 선거와 정관 개정 문제를 둘러싼 갈등을 직접 조율하기 위해 한국을 찾는다. 대한축구협회(KFA)와 K-축구혁신위원회는 물론 정부와 대한체육회(회장 유승민) 관계자들까지 면담 대상으로 지목하면서 국내 축구 행정의 향방을 가를 중대 분수령이 될 전망이다.

뉴시스

27일 축구계에 따르면 FIFA와 AFC는 지난 25일 대한축구협회에 공동 서한을 보내 다음 달 4∼5일 서울에 공동대표단을 파견하겠다고 통보했다. 엘칸 맘마도프 FIFA 회원협회 담당 최고책임자와 바히드 카르다니 AFC 회원협회 담당 사무차장 명의로 발송된 서한에는 축구협회 관계자와 총회 구성원, K-축구혁신위원회 위원들을 만나겠다는 계획이 담겼다.

핵심 의제는 대한축구협회 정관 개정과 차기 회장 선거다. 두 국제기구는 앞서 전달한 권고사항과 의견을 설명하고 관련 이해관계자들의 입장을 청취해 공통으로 지지할 수 있는 지속 가능한 방안을 찾겠다는 입장이다.

특히 FIFA·AFC는 체육 관련 업무를 담당하는 정부 관계자와 대한체육회 관계자와의 면담도 희망했다. 축구협회 내부의 선거 절차뿐 아니라 정부 주도로 진행된 개혁 작업과 국내 체육단체의 운영 권한까지 폭넓게 의견을 교환하겠다는 취지다.

두 기구는 서한에서 이번 의견 교환이 한국 축구의 필요와 특수한 상황을 반영하면서도 FIFA·AFC의 건전한 거버넌스 원칙과 규정상 요구사항에 부합하는 제도적 해법을 마련하는 데 중요하다고 강조했다.

이번 방한은 정부 주도로 추진된 대한축구협회 개혁 작업을 둘러싼 국제기구의 우려가 이어지는 가운데 성사됐다. FIFA는 지난 8월 출범한 K-축구혁신위원회의 활동과 관련한 정보와 자료를 요청했다. 당초 9월 둘째 주 한국을 찾아 현장 점검을 진행할 예정이었으나 내부 사정으로 일정을 연기했다.

이후 대한축구협회가 제출한 혁신위 회의 내용과 정관·선거관리규정 개정안 등을 검토한 FIFA는 지난 7일 AFC와 공동 서한을 보내 선거제도 개편안에 공식적으로 우려를 표명했다. 정부 주도의 개혁 과정이 FIFA의 회원협회 독립성 보장 원칙과 충돌할 가능성도 주요 쟁점으로 떠올랐다.

가장 큰 쟁점은 선거인단 규모와 투표 방식이다. 대한축구협회는 혁신위 권고를 수용해 기존 200명 안팎이던 회장 선거인단을 약 2만명으로 확대하고 대규모 온라인 투표를 도입하는 방안을 추진했다. 당초 오는 12월 18일 차기 회장 선거를 치르는 일정도 검토했다.

그러나 FIFA·AFC는 대규모 온라인 투표가 비밀투표 원칙을 충분히 보장하지 못할 수 있다는 점을 지적했다. 선거인단 숫자를 늘리는 방식보다는 선수와 지도자, 심판, 시도축구협회 등 각 대표 집단의 참여를 확대하는 총회 중심의 선거제도로 개편할 것을 권고했다.

FIFA가 특히 민감하게 보는 대목은 회원협회의 독립성이다. 국제축구계는 정부나 외부 기관이 회원협회의 의사결정에 부당하게 개입하는 것을 금지하고 있다. FIFA는 혁신위의 구성과 활동 과정이 이 원칙에 부합하는지 살펴보는 것으로 전해졌다.

국제기구의 제동에 대한축구협회는 예정했던 임시총회와 이사회를 취소했고, 연내 회장 선거도 사실상 무산됐다. 선거인단 확대와 온라인 투표를 골자로 한 국내 개혁안이 FIFA·AFC의 권고와 충돌하면서 제도 개편 자체가 원점에서 재검토되는 상황이다.

대한축구협회는 지난 23일 국제기구와의 소통 경위도 공개했다. FIFA·AFC에 제출한 자료는 두 기구의 요청에 따른 것이며, 서류 제출 외에 별도 논의를 진행한 사실은 없다고 밝혔다. 관련 자료와 회신 문서도 문화체육관광부와 대한체육회에 공유했다고 설명했다.

국내 체육계에서는 국제기구의 권고가 대한체육회의 권한과 충돌할 수 있다는 우려도 나왔다. 유승민 대한체육회장은 지난 24일 소셜미디어를 통해 FIFA·AFC의 서한에 대한체육회 정관상 권한과 회원종목단체 운영체계에 충돌할 소지가 있는 내용이 포함됐다고 지적했다.

유 회장은 국제연맹과 대한축구협회의 자율성이 존중돼야 하듯 국가올림픽위원회(NOC)인 대한체육회의 독립성과 고유 권한 역시 존중받아야 한다는 입장을 밝혔다. 대한축구협회가 FIFA·AFC의 회원단체인 동시에 국내 법령에 따라 설립된 사단법인이자 대한체육회의 회원종목단체라는 점에서 국제기구의 자율성 원칙과 국내 체육 행정 체계 사이의 조율이 필요하다는 것이다.

뉴시스

회장 공백 장기화에 따른 국내 행정적 대응도 변수다. 대한축구협회 정관에 따르면 회장 궐위 시 원칙적으로 60일 이내에 후임자를 선출해야 한다. 다만 불가피한 사유가 있으면 대한체육회 이사회 의결을 거쳐 60일 단위로 선출 기한을 연장할 수 있으며, 연장 기간은 합계 6개월을 초과할 수 없다.

대한체육회는 회원종목단체가 정상적으로 조직을 운영하기 어렵다고 판단하면 관리단체로 지정할 수 있다. 유 회장은 관리단체 지정 여부와 관련해 축구협회의 정상화를 지원하면서 원칙과 책임을 어떻게 지켜나갈지 충분히 검토하고 신중하게 판단하겠다는 입장을 밝혔다. 회장 선거가 계속 지연될 경우 대한체육회의 대응도 주요 쟁점이 될 수 있다.

정몽규 전 회장이 지난 7월 물러난 이후 대한축구협회는 후임자를 선출하지 못한 채 리더십 공백을 이어가고 있다. 축구협회는 내년 3월까지 차기 회장 선거를 마무리해야 하는 상황에서 선거 방식과 정관 개정에 관한 국제기구 및 국내 관계 기관의 이견을 조율해야 한다.

다음 달 공동대표단의 방한은 이 같은 갈등의 접점을 찾는 자리가 될 것으로 보인다. FIFA·AFC의 독립성 원칙과 정부 주도의 개혁 방향, 대한체육회의 회원종목단체 관리 권한이 맞물린 만큼 논의 결과에 따라 차기 회장 선거 일정과 한국 축구의 지배구조 개편 방향도 영향을 받을 전망이다.

대한축구협회 관계자는 “미뤄졌던 FIFA·AFC 방문이 이번에 이뤄지는 것”이라며 “최근 두 단체가 보낸 권고사항에 대한 점검도 이뤄질 것으로 본다”고 말했다. 이어 “상위 단체들끼리 합의점을 찾아 축구협회 행정이 조속하게 정상화되기를 기대한다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지