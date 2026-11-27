쿠웨이트의 한 시설이 드론 공격을 받아 이탈리아인 2명이 숨졌다. 이탈리아와 쿠웨이트는 이번 공격의 배후로 이란을 지목했으나, 이란 당국은 전면 부인하며 우크라이나의 공작 가능성을 제기했다.

쿠웨이트 국방부는 26일(현지시간) 이란 드론이 자국 필수시설을 공격해 인명과 재산 피해가 발생했다고 밝혔다.

쿠웨이트 국방부는 드론 요격 과정에서 떨어진 파편으로 최소 4명이 다쳤다고 했다. 이 가운데 2명은 이후 병원에서 사망한 것으로 알려졌다.

쿠웨이트 국방부는 영공을 침범해 온 이란 드론이 여러 대라고 밝혔다. 공격받은 필수 시설이 어디인지는 언급하지 않았다.

안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이날 로마 상원에서 숨진 두 사람이 독일 방위산업체 라인메탈의 이탈리아 법인(라인메탈 이탈리아) 소속 기술자들로, 이란 드론이 쿠웨이트 내 방공감시소를 타격할 당시 현장에 있었다고 밝혔다.

타야니 장관은 “강력한 폭발 직후 쿠웨이트 측으로부터 자국민 2명이 모두 사망했다는 통보를 받았다"며 "다른 부상자 2명은 파키스탄 국적자와 쿠웨이트군 대위”라고 설명했다.

이란 측은 즉각 반박했다. 이란 국영 매체에 따르면 아볼파즐 셰카르치 이란군 고위 대변인은 쿠웨이트 주요 시설을 공격했다는 주장을 부인하며 “해당 지역에서 이란군의 어떠한 공격이나 군사 작전도 이뤄지지 않았다”고 말했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 텔레그램 채널 게시글을 통해 자국의 연루 사실을 부인하면서 “사건의 발단을 규명하기 위해 쿠웨이트와 공동 조사에 나설 준비가 돼 있다”고 밝혔다.

우크라이나 소행일 가능성도 제기하고 있다. 이란 파르스통신은 소식통의 말을 인용해 “우크라이나가 이라크 쿠르드 자치지역을 비롯한 역내 각국에 드론 수천 대를 배치했다”며 “우크라이나의 이같은 움직임을 이란에 대한 적대적 행동으로 간주하고 있다”고 전했다.

미국·이란 협상에 참여했던 모하마드 마란디도 엑스(X)에 이번 공격에 대해 “이라크 북부와 시리아 등지에 진출해 있는 우크라이나 측 공작원들이 벌인 작전일 가능성이 크다”고 주장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지