북한이 영변 우라늄 농축 시설 옆에 최근 증축한 건물을 무기급 우라늄 생산에 활용한다면, 이곳에서만 연간 핵무기 4~5개를 생산할 수 있는 분량의 핵물질을 만들 수 있다는 분석이 나왔다.



미국의소리(VOA) 방송은 27일 미국 핵과학자인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소(ISIS) 소장이 25일 진행한 인터뷰에서 이같이 분석했다고 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 핵물질생산 및 핵무기연구부문 사업을 현지에서 지도 했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 평양 조선중앙통신·연합뉴스

올브라이트 소장은 "건물 설계와 원료 공급 조건이 갖춰지면 연간 100kg 이상의 무기급 우라늄 생산이 가능하다"며 "이는 연간 핵무기 4~5개를 추가로 생산할 수 있는 양"이라고 설명했다.



그는 북한이 영변에 이미 강선 농축시설과 비슷한 규모의 새로운 대형 농축시설을 건설한 만큼 기존 시설 옆에 저농축 우라늄 생산시설을 추가로 지었을 가능성은 작다고 판단했다.



대신 비축해 둔 농도 5% 미만의 저농축 우라늄을 핵무기 원료인 농도 90%의 무기급으로 끌어올리는 '추가 농축 시설'이거나 원심분리기 성능 개선을 위한 연구개발 시설일 가능성에 무게를 뒀다.



이같은 분석은 김정은 국무위원장이 지난 25일 핵물질 생산기지와 핵무기 연구소를 시찰한 것을 계기로 북한이 새로운 핵탄두 등을 공개한 직후에 나온 것이어서 주목된다.



다만 올브라이트 소장이 지목한 새 건물이 김 위원장이 방문한 핵시설인지는 확인되지 않았다.



앞서 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장은 지난 18일 열린 정기이사회에서 영변 우라늄 농축시설 증축동의 외부 공사가 10월 말까지 빠르게 마무리됐다며 심각한 우려를 표명했다.



과학국제안보연구소가 24일 공개한 위성사진 분석 보고서에 따르면, 지난 9월 착공된 이 건물은 내부에 길이 95m, 폭 10m 규모의 긴 공간이 조성됐다.

<연합>

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