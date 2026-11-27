서울교통공사가 전국 6개 도시철도 운영기관 노사를 대표해 정부에 도시철도 무임수송 손실 보전을 거듭 요청했다. 급격한 고령화로 운영기관의 재정 부담이 눈덩이처럼 불어나면서 보편적인 교통복지를 뒷받침할 국가 차원의 지원을 촉구하고 나선 것이다.

공사는 국무조정실·기획예산처·행정안전부·국가보훈부·보건복지부·국토교통부 등 6개 관계 부처에 ‘도시철도 무임 수송 손실 정부 지원 법제화 및 예산 반영 재요청’ 공문을 보냈다고 27일 밝혔다. 공문은 지난 24일 발송했으며 올해 4월에 이어 두 번째 공식 요청이다.

서울 지하철을 이용하는 시민들. 사진은 기사 내용과 무관함. 연합뉴스

◆무임수송 보상 5768억원 증액…국비 지원 법제화도 촉구

이번 요청은 국회에서 도시철도 무임수송 보상 예산 편성 논의가 진전된 가운데 나왔다. 국회 국토교통위원회는 지난 18일 전체회의에서 공익서비스 비용 보상 사업에 도시철도 무임수송 보상분 5768억원을 추가해 해당 사업 예산을 정부안 4193억원에서 9961억원으로 늘리는 내용의 내년도 국토교통부 예산안 수정안을 의결했다. 다만 국토위의 예비심사 결과가 최종 예산 확정을 의미하는 것은 아니다.

현재 국회에는 무임수송 손실 국비 지원 근거를 담은 도시철도법 개정안, 철도산업발전기본법 개정안, 노인복지법 개정안, 장애인복지법 개정안 등이 계류 중이다. 공사는 공문에서 관련 법안에 대한 정부의 전향적인 수용과 내년 이후 정부 예산안에 도시철도 공익서비스 비용 지원 예산 편성 등을 요구했다. 구체적인 비용 분담 비율과 산정·정산 기준은 관계기관 협의로 정하자고 제안했다.

도시철도 무임수송 제도는 1984년부터 시행된 국가 차원의 교통복지 정책이다. 도시철도는 노인복지법 등에 근거해 65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등의 운임을 전액 면제하고 있다. 하지만 손실을 국가가 보전할 법적 근거가 없어 운영기관이 비용을 부담하고 있다. 반면 한국철도공사(코레일)는 철도산업발전기본법에 따라 무임수송 손실을 국비로 보전받아 형평성 문제가 제기돼 왔다.

서울 지하철을 이용하는 시민들. 사진은 기사 내용과 무관함. 연합뉴스

◆고령화에 커지는 부담…사회적 편익은 연 6506억원

공사가 이번 공문에 첨부한 ‘도시철도 무임수송제도 지속 가능 방안 마련 연구용역’ 결과를 보면 지난해 전국 6개 도시철도 운영기관의 무임수송 손실은 7754억원으로 전체 당기순손실 1조4875억원의 52.1%를 차지했다. 이 가운데 서울교통공사의 무임수송 손실은 4488억원으로 절반을 넘었다. 2020년 2643억원과 비교하면 5년 새 약 70% 늘었다. 문제는 초고령사회에 접어들면서 무임수송 손실 규모도 점차 커질 전망이지만 안정적인 국비 지원 체계는 아직 마련되지 않았다는 점이다.

연구용역은 6개 기관의 무임승객 비율이 지난해 21.4%에서 2050년 38.5%로 높아질 것으로 내다봤다. 같은 기간 6개 기관의 당기순손실은 3조1486억원으로 2배 이상 늘어날 것으로 추산했다. 대구는 2040년, 부산은 2045년, 광주는 2050년 무임승객 비율이 50%를 넘어설 것으로 관측했다.

어르신 무임수송이 사회 전체에 제공하는 편익도 상당한 것으로 나타났다. 연구용역은 건강·돌봄 분야 3386억원, 교통·환경 분야 2293억원, 지역경제 분야 827억원 등 연간 6506억원의 사회적 편익을 창출하는 것으로 분석했다. 공사는 편익의 상당 부분이 건강보험·장기요양보험 등 국가 재정 절감으로 이어지지만 비용은 운영기관이 부담한다고 지적했다.

연구진은 무임수송 지원을 단순한 운영 적자 보전이 아닌 ‘법정 공익서비스에 대한 정당한 보상’으로 보고 국가 재정지원 근거를 법률에 마련해야 한다고 제언했다. 국민 인식 조사에서도 재원 부담 주체로 ‘중앙정부’를 꼽은 응답이 41.7%, ‘지방자치단체’를 꼽은 응답이 31.9%로 집계됐다.

한영희 서울교통공사 기획본부장은 “국회 예산 심사 과정에서 도시철도 무임수송 국비 지원의 필요성이 반영된 것은 국가 정책으로 발생한 공익 비용을 지방정부와 운영기관이 떠안아 온 불합리한 구조에 국회가 깊이 공감한 결과”라며 “정부 지원은 운영 적자 보전이 아닌 법정 공익서비스에 대한 정당한 보상으로서 법적 근거 마련과 예산 반영이 반드시 뒤따라야 한다”고 말했다.

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