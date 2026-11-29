서울은 거대한 시간의 박물관입니다. 무심코 지나치는 거리의 건물들은 단순한 철골과 콘크리트의 덩어리가 아닙니다. 폐허 속에서 일궈낸 발전의 역사를 증명하는 낡은 건축물부터, 새로운 도약의 상징으로 스카이라인을 바꾸고 있는 최첨단 마천루까지. 서울의 건물들은 이 도시가 겪어온 파란만장한 시대상과 시민들의 치열했던 삶을 고스란히 품고 있는 입체적인 기록물입니다. '건물로 읽는 서울'은 공간에 겹겹이 쌓인 궤적을 짚어보는 여정입니다. 한 시대의 상징이 되었던 공간이 탄생하게 된 과거의 배경을 깊이 있게 조명하고, 현재 그 안에서 호흡하는 사람들의 생생한 이야기를 사진과 함께 소개합니다.

서울 용산구 남산서울타워에 노란색 조명이 들어와 있다. 일몰 후 부터 자정까지 들어오는 남산타워의 조명은 미세먼지의 농도의 심함에 따라 파랑, 초록, 노랑, 빨강으로 바뀐다. 노란색 조명은 미세먼지 농도 51~100㎍/㎥에 해당된다.

서울 남산 정상에 선 N서울타워는 방송 전파를 보내던 송신탑에서 시민의 전망대로 변모해 온 서울의 대표 랜드마크다.

남산타워의 출발점은 관광이 아니라 방송이었다. 방송국이 늘며 생긴 전파 혼선을 해소하기 위해 송출 시설을 한데 모은 종합 전파탑으로 계획됐다. 남산은 1961년 TV 송신탑 신축 관련 공문이 남아 있을 만큼 일찍부터 방송 송출 거점이었다. 서울시 기록에는 1967년 이미 '뉴서울타워' 건립을 위한 자료 수집 문서가 등장한다. 공사는 1969년 12월 시작됐고 설계는 건축가 장종률이 맡았다. 1971년 콘크리트 탑신과 안테나 철탑이 먼저 올라갔다. 1972년 촬영된 서울시 사진에는 전망대 없이 탑신만 선 모습이 담겼다. 전망대 등 부대시설을 갖춘 공사는 1975년 7월 마무리됐다. 높이는 236.7m, 해발 479.7m다.

1972년 7월 남산 정상에 전망대 없이 콘크리트 탑신과 안테나 철탑만 선 모습. /사진=서울기록원

준공 뒤에도 타워는 곧바로 문을 열지 못했다. 안보상의 이유로 송신 시설로만 쓰였기 때문이다. 일반 공개는 5년이 지난 1980년 10월에야 이뤄졌고, 같은 해 타워를 사들인 체신공제조합이 운영을 맡았다. 서울기록원 소장 '남산타워공개철'에는 공개를 전후해 서울시가 관계 기관과 업무를 협조하고 차량 운행·주차장 운영 지침을 마련한 문서가 남아 있다.

1978년 5월 완공된 타워가 남산 정상에 서 있고 아래로 3호터널 입구가 보인다. 준공 후 비공개 시기. /사진=서울기록원

개방 초기에는 입장료 논란도 빚어졌다. 입장료는 성인 1000원, 어린이 700원으로 당시 짜장면 한 그릇(400원)의 두 배를 웃돌았다. 체신공제조합이 회전전망대 이용객에게 1인당 450원의 '음료권'을 따로 받으면서 이른바 '콜라 입장권' 논란이 일었다. 언론 보도가 잇따르자 서울시는 조합 측에 시정을 요청해 이중 징수를 막았다.

1986년 4월 남산서울타워와 남산의 모습. 남산타워 앞으로 서울특별시교육청 교육연구정보원의 모습이 보인다. /사진=서울기록원

1999년 12월 YTN이 타워를 인수하면서 새로운 전기를 맞았다. YTN은 2005년 4월 CJ그룹 계열사와 운영 계약을 맺었고, 약 8개월간 리모델링을 거쳐 같은 해 12월 'N서울타워'로 재개장했다. 'N'에는 새로움(New), 남산(Namsan), 자연(Nature)의 의미를 담았다. 새 경관조명도 이때 갖췄다.

1999년 12월 남산서울타워에 설치미술가 전종철 작가의 '20과 21사이의 인스탈-스케이프'가 설치되어 있다. 해발 472m의 남산타워에 20여개의 대형 천을 달아 서울시민 모두가 어느 방향에서나 작품을 감상할 수 있도록 하는 작품이다. /사진=서울연구데이터서비스

2012년 지상파 아날로그 방송이 종료된 뒤 타워 하단의 방송 시설 공간은 2015년 12월 복합문화공간 '서울타워 플라자'로 바뀌었다. 송신 기능은 지금도 이어져 지상파 방송사의 전파를 송출한다. 지난해 준공 50주년을 맞아서는 낡은 중간 탑신 구조물을 걷어내 일자형 외관으로 정비했다. 반세기 전 전파를 보내기 위해 세운 탑은 이제 매년 800만 명 이상이 찾는 서울의 얼굴이 됐다.

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