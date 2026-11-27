27일 서울 시내 한 안경점에서 판매 중인 스마트 안경의 모습. 뉴스1

Z세대 취업준비생 10명 중 8명 이상이 각종 시험에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위가 심각하다고 인식하는 것으로 나타났다. 응답자의 절반 이상은 현행 시험 방식이 지원자의 실제 실력을 공정하게 평가하지 못한다고 보았다.

27일 상위권 채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 취준생 1012명을 대상으로 ‘시험에서의 AI 부정행위’ 인식을 조사한 결과, 전체의 85%가 교과·자격 시험과 국가고시 등에서 AI 부정행위가 심각하다고 답했다. 잘 모르겠다는 응답은 8%, 심각하지 않다는 응답은 7%에 그쳤다.

부정행위의 유혹도 적지 않은 것으로 조사됐다. 만약 들키지 않는다면 시험에서 AI를 사용하겠느냐는 질문에 14%가 사용할 것이라고 밝혔다. 사용하지 않겠다는 응답이 69%로 다수를 차지했으나, 모르겠다는 유보적 응답도 17%에 달했다.

상황이 이렇다 보니 기존 평가 방식에 대한 신뢰도 흔들리는 양상이다. AI 시대에 현행 시험이 실력을 공정하게 평가할 수 있느냐는 물음에 58%가 그렇지 않다고 답했다. 그렇다는 응답은 27%, 잘 모르겠다는 15%였다. 이에 따라 AI 시대에 맞춰 평가 방식을 바꿔야 한다는 의견 역시 63%로 높게 집계됐다.

◆ 대면 시험도 안심 못 해… 전파 탐지기 도입 목소리

기업 채용 전형 중 AI 부정행위가 가장 우려되는 단계로는 ‘대면 필기·직무 고사’가 40%로 1위에 꼽혔다. 감독관이 상주하는 오프라인 시험조차 초소형 스마트 기기 등을 악용한 부정행위에서 자유롭지 못하다는 인식이 반영된 결과로 해석된다. 이어 온라인 인적성 검사(25%), 실무 과제 및 코딩테스트(21%), 비대면 면접(7%), 대면 면접(7%) 순으로 조사됐다.

AI 부정행위를 막기 위한 적발 방안(복수응답)으로는 금속·전파 탐지기 등 전문 장비 활용이 59%로 가장 많은 선택을 받았다. 다음으로 입실 전 전자기기 소지 여부 확인(47%), 감독관과 CCTV 확대를 통한 시험 중 행동 분석(37%), 시험 후 비정상적인 점수·답안 패턴 분석(33%)이 뒤를 이었다. 마땅한 적발 방법이 없다는 비관적 응답도 18%를 차지했다.

◆ 암기형 필기 대신 구술·실무 평가로 전환해야

시험 방식의 개편 방향에 대해서는 필기시험 비중을 줄이고 구술·실무 평가를 확대해야 한다는 의견이 24%로 가장 많았다. 잘 모르겠다는 응답(22%)에 이어 필기시험에 구술·실무 평가를 병행해야 한다는 의견(21%)과 프로젝트·실무형 평가 등 새로운 방식을 도입해야 한다는 의견(18%)이 뒤를 이었다. 현행 필기시험 방식을 유지해야 한다는 응답은 15%에 불과했다. 단순 지식 암기 위주의 평가가 AI 시대에 한계를 드러내고 있다는 관측이다.

채용 전형 내 지원자의 AI 활용 범위를 두고는 명확한 가이드라인을 요구하는 목소리가 컸다. 전형별 허용 범위를 사전에 안내하고 그 안에서만 활용하게 해야 한다는 응답이 27%로 가장 높았다. AI 활용 능력까지 평가할 수 있도록 폭넓게 허용해야 한다는 의견(22%)과 AI 활용을 전면 금지해야 한다는 의견(20%)은 팽팽하게 맞섰다. 맞춤법·표현 교정 등 보조적인 활용만 허용해야 한다는 응답은 16%, 잘 모르겠다는 15%였다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 “AI가 시험과 채용 전형에 활용되면서 평가 결과가 응시자와 지원자의 실제 역량을 공정하게 반영하는지, 평가를 신뢰할 수 있는지가 중요한 과제로 떠오르고 있다”며 “특히 채용에서는 전형별 AI 활용 범위를 사전에 안내해 지원자가 기준을 이해하고 준비할 수 있도록 하는 것이 중요하다”고 말했다.

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