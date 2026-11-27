젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진과 복귀 사태를 계기로 미국의 대중국 기술 규제가 한층 강경해지고 중국의 독자적 기술 자립 움직임은 더욱 빨라질 것이라는 전문가 분석이 나왔다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 글로벌 리서치 기관 가베칼 테크놀로지의 라일라 카와자 연구이사는 SCMP와의 인터뷰에서 젠슨 황 사태가 단기적으로 미·중 기술 경쟁 구도에 상당한 영향을 미칠 것으로 내다봤다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 23일 미국 캘리포니아 산타클라라의 엔비디아 본사에 복귀해 직원들의 박수에 화답하고 있다. 엔비디아 엑스(X) 캡처

카와자 이사는 “젠슨 황은 대중국 기술 규제 완화를 옹호해 온 가장 영향력 있는 인물이었으나, 복귀 이후 강화된 감시와 정치적 반발로 인해 더는 이전처럼 목소리를 내기 어려울 것”이라며 미국의 대중국 수출 통제 기조가 더욱 매파적으로 흐를 것이라고 진단했다.

그는 최근 미 상무부 산업안보국(BIS)이 발표한 원격접근 규제를 대표적 사례로 꼽았다. 이어 “원격접근은 2027년까지 중국의 누적 AI 컴퓨팅 자원 접근량의 3분의 1을 차지할 것으로 예상된다”며 “새 규정이 엄격히 집행될 경우 중국 AI 산업이 단기적으로 상당한 타격을 입을 수 있다”고 설명했다.

다만 이번 사태가 장기적인 미·중 기술 경쟁의 방향 자체를 바꾸지는 못할 것으로 봤다. 그동안 외산 칩을 선호하던 중국 기업들이 규제 강화로 인해 국산 칩을 전면 도입하게 되면서, 사용자 피드백을 바탕으로 자체 기술 생태계의 발전을 가속하는 선순환이 촉발될 것이라는 분석이다.

카와자 이사는 미국의 대중국 통제 초점이 첨단 칩 자체에서 ‘반도체 제조 장비’로 점차 옮겨갈 것으로 전망했다. 특히 동맹국들에 대중국 수출 통제 동참을 강제하는 미국의 ‘매치법(Match Act)’에 주목하며, “네덜란드 ASML의 노광장비 부품 공급과 유지보수 서비스까지 중단될 경우 중국의 기존 첨단 칩 생산 역량에 치명적인 타격이 될 것”이라고 짚었다.

그러면서 중국이 식각·증착·하이브리드 본딩 장비 등에서는 진전을 이룰 수 있겠으나, 극자외선(EUV) 노광장비나 검사·계측 장비의 국산화 돌파구 마련은 매우 어려울 것으로 평가했다.

한편 중국의 희토류 무기화에 대해서는 여전히 강력한 지배력을 유지할 것으로 내다봤다. 일본이 15년간 노력했음에도 대중 의존도를 65~70% 수준으로 낮추는 데 그쳤듯, 미국 역시 민간 부문에서 중국산 희토류 의존도를 줄이는 데 10년 이상이 걸릴 것이라는 설명이다.

카와자 이사는 양국이 서로에 대한 의존도를 낮추려는 움직임을 두고 “전략적 디커플링(공급망 분리)은 상호적이며 불가역적인 추세”라면서도, 양국이 충돌을 완화하고 안정을 유지하기 위한 합의의 여지는 남아 있다고 덧붙였다.

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