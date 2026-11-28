은행권 마이너스통장(마통) 금리 상단이 연 7% 중반 수준으로 올라섰다. 한국은행의 추가 기준금리 인상으로 이미 고공행진 중인 대출금리는 앞으로 더 오를 가능성이 높아진 상황에 마통을 활용해 주식 투자에 나선 ‘빚투(빚내서 투자)’족 시름이 더 깊어지는 모습이다.

28일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 주요 직장인 신용대출 상품의 마이너스통장 금리(금융채 6개월)는 연 5.99~7.50%로 집계됐다. 이달 초 연 5.82~7.32%에서 불과 20여 일 만에 금리 하단은 0.17%포인트, 상단은 0.18%포인트 오른 것이다.

은행권 마이너스통장 금리 상단이 연 7% 중반 수준으로 올라섰다. 한국은행의 추가 기준금리 인상으로 이미 고공행진 중인 대출금리는 앞으로 더 오를 가능성이 높아진 상황이다. 27일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 주요 직장인 신용대출 상품의 마이너스통장 금리(금융채 6개월)는 연 5.99~7.50%로 집계됐다. 27일 서울 시내 한 건물에 있는 시중은행 ATM 기계 모습. 뉴시스

KB국민은행의 ‘KB스타 신용대출Ⅱ’의 금리는 금융채 6개월 기준 연 5.65~6.55%로, 마통 이용 시 0.5%포인트 가산돼 금리 상단이 연 7.05%까지 올라간다. 신한은행의 신용대출 상품인 ‘쏠편한 직장인대출’ 금리도 금융채 6개월 기준 연 6.30~6.81%로 마통으로 빌릴 경우 금리 상단이 7.31%까지 높아지게 된다.

한은의 기준금리 추가 인상으로 마통 금리는 앞으로 더 오를 가능성이 크다. 최근 장기 시장금리가 안정세를 보이는 것과 달리, 마통 금리 산정의 기준이 되는 단기 시장금리가 오름세를 이어가고 있어서다. 단기 시장금리가 당장의 추가 긴축 가능성에 보다 민감하게 반응하고 있는 영향으로 풀이된다.

금융투자협회 채권정보센터에 따르면 금융채 6개월물 금리는 전날 기준 연 3.961%로 지난달 말(3.819%) 대비 0.142%포인트 높아졌다. 단기 시장금리 상승세가 지속될 경우 변동금리 신용대출 차주들의 이자 부담은 더 커질 수밖에 없다.

한은의 금리 인상 사이클은 내년에도 지속될 것으로 전망되고 있다. 한은은 전날 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 기존 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했다. 지난 7월과 8월에 이은 올해 세 번째 인상이다. 시장에서는 한은이 내년 상반기 한 차례 더 금리를 올려 최종 금리가 연 3.5%에 이를 것으로 보고 있다.

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