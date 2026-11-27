정치자금 모금 행사에 정부 관료들을 참석시킨 사실이 드러나 논란을 빚은 세키 요시히로 일본 문부과학상에 대한 문책 결의안이 27일 참의원(상원) 본회의에서 4표 차이로 부결됐다. 다카이치 사나에 일본 총리로서는 일단 한숨을 돌린 모양새이지만, 참의원 내 소수 여당의 취약한 기반이 드러난 만큼 정부·여당 간판 정책인 식료품 소비세 감세 법안 처리 등에 노란불이 들어왔다는 평가다.

사진=로이터연합뉴스

교도통신에 따르면 이날 문책 결의안은 244표의 유효 투표수 가운데 찬성 120표, 반대 124표로 부결됐다. 입헌민주당, 국민민주당, 공명당, 참정당, 공산당, 생명의당(옛 레이와신센구미), 사민당, 팀 미라이 등 야권이 일제히 찬성표를 던졌으나, 집권 자민당과 연립여당 일본유신회에 더해 보수당 햐쿠타 나오키 대표와 일부 무소속 의원이 반대 진영에 합류하면서 문책안에 제동이 걸렸다.

햐쿠타 대표는 세키 문부상이 “빨리 그만둬야 한다”고 비난하면서도 식료품 소비세 감세안 심의의 지연 가능성을 우려해 반대표를 행사했다고 밝혔다.

앞서 야권 8개 정당·회파는 세키 문부상이 행정의 공정성을 훼손했다며 사임을 요구했다. 세키 문부상은 중의원(하원) 내규상 엄격히 금지된 의원회관 내 정치자금 모금 행사를 2020년과 2024년 각각 개최한 사실이 드러나 물의를 일으켰다. 특히 기업 관계자들로부터 1인당 9만엔(약 75만원)을 받고 개최한 2024년 행사에는 기업과 이해관계가 있는 경제산업성, 후생노동성 관료들까지 부른 것으로 나타났다. 관료들이 참석한 정치자금 행사가 당초 그의 국회 답변과 달리 모두 5차례였던 것으로 확인되면서 거짓 해명 논란까지 불러 일으켰다.

입헌민주당 이시바시 미치히로 의원은 이날 본회의에서 “세키 문부상은 국회에서 사실과 다른 답변을 했다”며 “총리의 임명 책임도 엄격히 묻지 않으면 안 된다”고 비판했다.

이날 문책 결의안이 부결됨에 따라 정부·여당은 세키 문부상 문제로 중단된 식료품 소비세 감세 법안의 심의를 서둘러 재개한다는 방침이다. 현재 열리고 있는 임시국회의 회기는 12월12일까지로 약 2주간의 여유밖에 없는 상황이다. 감세 법안 처리가 늦어질 경우 다카이치 정권의 또 다른 중점 과제인 중의원 의원 정수 감축 법안의 심의에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

자민당 고위 관계자는 “최대 고비를 극복했다”며 안도하는 모습을 보였다고 마이니치신문은 전했다. 그러나 야당이 세키 문부상에 대한 책임 추궁을 이어갈 방침인 데다 참의원에서 여당 단독으로 법안 처리를 할 수 없다는 점이 재확인된 만큼 여권이 긴장을 완전히 풀기에는 이르다는 분석이 나온다. 현재 참의원 내 자민당·유신회 의석수는 119석으로 과반(123석)에서 4석 모자라 법안을 가결 처리하려면 보수당이나 무소속 의원들의 협조가 필요하다.

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