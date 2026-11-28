미국 어린이들에게 자기 회사 주식을 나눠주고, 심지어 팔지 말라고까지 한 일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)는 무슨 계산을 하고 있을까. 스페이스X가 위성통신을 넘어 우주 인공지능(AI) 인프라로 사업을 확장하는 시점에 나온 이번 기부를 두고, 미국 어린이들을 장기 주주로 끌어들여 사업 성장의 경제적 혜택을 공유하고 대중의 지지 기반까지 넓히려는 전략이라는 분석이 나온다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

로이터통신에 따르면 스페이스X는 지난 25일(현지시간) 현재 활성화된 모든 ‘트럼프 계좌(Trump Account)’에 클래스A 보통주 신주 1주씩을 기부하겠다고 밝혔다. 머스크도 회사가 기부하는 주식 수만큼 개인 보유 주식을 출연하기로 했다. 회사 몫은 오는 12월, 머스크 개인 몫은 보호예수 기간이 끝나는 내년 6월 이전할 예정이다.

머스크는 미국의 모든 어린이에게 회사와 자신이 각각 1주씩 주겠다고 밝혔다. 로이터는 18세 미만 미국 어린이 약 7200만명에게 2주씩 지급한다는 발표를 기준으로 전체 기부 가치를 약 180억달러로 추산했다. 다만 스페이스X의 공식 기부 대상은 활성화된 트럼프 계좌로, 실제 기부 규모는 확정되지 않았다.

이번 기부에서 눈여겨볼 부분은 현금이 아닌 주식을 나눠준다는 점이다. 주식을 받은 어린이들은 스페이스X의 성장에 따라 자산 가치가 달라지는 주주가 된다. 회사가 성장할수록 그 성과를 공유하는 사람도 늘어나는 구조다.

기부 발표 시점도 의미심장하다. 미국 연방통신위원회(FCC)는 같은 날 스페이스X의 우주 데이터센터 구축을 위한 최대 100만기의 위성 배치를 승인했다. AI 연산 수요에 대응하기 위해 우주에 대규모 데이터센터를 구축하겠다는 구상이다. 그러나 미국천문학회(AAS)는 위성들이 지상 천문관측을 방해하고 천문학 연구에 악영향을 미칠 수 있다며 우려를 표했다.

로이터는 기술기업에 대한 대중과 정치권의 감시가 강화되는 상황에서 머스크가 위성·AI 사업에 대한 지지를 확보하려는 움직임이라고 분석했다. 싱가포르 OCBC은행의 체즈 안부 자산관리 자문 책임자는 어린이들에게 회사 지분을 직접 나눠주는 것이 AI와 우주경제의 성장 혜택을 더 많은 사람이 공유한다는 인식을 만들 수 있다고 평가했다. 온라인 증권사 미트레이드그룹의 크리스토퍼 브랭킨 글로벌 시장 고문도 이번 기부가 “대규모 장기 개인주주 기반을 구축하는 효과가 있다”고 분석했다.

다만 자선 활동만으로 보기는 어렵다는 시각도 있다. 홍콩 토스카펀드의 마크 팅커 최고투자책임자(CIO)는 이번 기부가 트럼프 계좌를 홍보하는 동시에 경쟁 AI 기업 앤스로픽의 자선 활동에 대응하는 성격도 있을 수 있다고 봤다. 앤스로픽은 지난달 자사 지분 5%를 공익 목적의 기금에 출연하겠다고 발표했다. AI 산업이 성장하면서 그 성과를 사회와 어떻게 나눌 것인지가 기술기업들의 새로운 경쟁 영역으로 떠오르고 있다는 분석이다.

일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO). EPA연합뉴스

머스크가 주식을 나눠주는 데 그치지 않고 장기 보유까지 권한 것도 주목된다. 그는 지난 26일 엑스(X)에서 인류가 여러 행성에서 살아가고 태양 에너지의 100만분의 1을 활용하는 데 성공한다면 스페이스X의 기업가치가 현재 세계 경제 규모의 약 100만배에 이를 수 있다고 주장했다. 그러면서 “주식을 계속 보유할 것을 권한다”고 적었다. 스스로도 달성하기 매우 어려운 목표라고 인정했지만, 스페이스X의 사업을 단기적인 우주 운송이 아닌 장기적인 인프라 산업으로 바라보고 있음을 보여주는 발언이다.

머스크는 지난 26일 X를 통해 “매년 미국의 모든 어린이에게 스페이스X 주식 1주를 추가로 기부하겠다”고 밝혔다.

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