삼성전자가 27일 국내 기업 사상 최대 규모인 30조원의 현금배당을 실시했다. 주가가 지난 6월 고점 대비 절반 넘게 떨어진 상황에서 배당금을 활용한 저가 매수세가 유입될지 관심이 쏠린다. 변수는 전체 배당금의 절반가량인 15조원을 받는 외국인 투자자들의 움직임이다.

이날 삼성전자에 따르면 올해 3분기 배당금은 보통주와 우선주 모두 주당 4601원이다. 직전 분기(374원)의 12.3배로, 이번 한 차례 지급하는 배당금이 지난해 연간 배당금의 2.7배에 달한다.

경기도 수원시 삼성전자 본사(왼쪽), 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권을 들어보이고 있는 모습. AI를 사용하여 색보정. 연합뉴스 원본·Chat GPT 생성

배당기준일인 지난 9월30일 삼성전자 주식 1000주를 보유한 개인투자자라면 이날 증권계좌에 일반 과세 기준 약 389만원의 배당금이 들어온다. 전날 종가를 기준으로 삼성전자 보통주 22주를 다시 살 수 있는 금액이다.

과거에도 삼성전자의 배당금 지급은 증시 대기자금 증가와 맞물렸다. 한국거래소와 금융투자협회 자료를 분석한 결과 2021년 4월부터 올해 8월까지 삼성전자의 배당금 지급일 23차례 가운데 투자자예탁금이 늘어난 날은 19차례였다. 지급 당일 예탁금은 평균 약 6040억원 증가했다.

특별배당을 포함해 약 13조1000억원이 풀린 2021년 4월16일과 약 3조8000억원이 지급된 올해 4월17일에는 투자자예탁금이 하루 만에 각각 1조3500억원, 1조5100억원가량 늘었다.

정작 두 날 모두 삼성전자 주가는 하락했다. 각각 0.24%, 0.69% 떨어졌다.

과거 23차례의 배당일 가운데 당일 주가가 오른 경우는 절반도 되지 않는 10차례에 그쳤다. 배당금 지급 5거래일째 주가가 지급 직전 거래일보다 오른 경우도 9차례뿐이었다.

눈에 띄는 것은 외국인의 움직임이다. 주가가 보합이었던 하루를 제외한 22차례 가운데 18차례(81.8%)에서 외국인의 순매매 방향과 주가 등락 방향이 일치했다. 증시 대기자금이 얼마나 늘어났느냐 못지않게 누가 주식을 사고파느냐가 중요하다는 얘기다.

삼성전자의 3분기 말 주주 구성을 토대로 추산한 국내 개인투자자의 이번 배당금은 세전 약 5조3000억원이다. 국제금융센터가 추산한 외국인 몫은 이보다 세 배 가까이 많은 약 15조3000억원이다.

문제는 최근 외국인의 매도세가 거세다는 점이다.

한국거래소 집계에 따르면 이달 들어 전날까지 외국인은 삼성전자 주식 약 3조4000억원어치를 순매도했다. SK하이닉스까지 합하면 두 기업에서만 11조3000억원 넘게 순매도했다.

주가가 크게 떨어진 만큼 배당금으로 주식을 추가 매수해 평균 매입단가를 낮추려는 개인투자자도 있을 수 있다. 그러나 외국인의 매도세가 이어진다면 배당금이 주가 상승의 동력이 되기보다 외국인의 매도 물량을 소화하는 데 쓰일 수도 있다.

금융기관들은 외국인 배당금의 상당 부분이 해외로 돌아갈 가능성에 무게를 두고 있다.

이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 지난 25일 블룸버그통신과의 인터뷰에서 과거 배당금 송금 패턴을 토대로 삼성전자 외국인 주주들이 수령액의 약 절반인 50억달러를 해외로 송금할 것으로 예상했다.

김진욱 한국씨티은행 이코노미스트는 지난 4일 발간한 보고서에서 삼성전자와 SK하이닉스 외국인 주주들의 세후 배당금 약 18조7000억원 가운데 70∼90%가 해외로 송금될 것으로 추산했다. 두 기관의 분석 대상과 산정 기준은 다르지만 외국인 배당금의 상당 부분이 국내 증시에 재투자되지 않을 수 있다는 전망은 공통적이다.

다만 배당금 역송금을 외국인의 국내 증시 이탈로 해석할 필요는 없다. 보유 주식을 팔지 않고 배당금만 달러로 바꿔 해외로 송금할 수도 있기 때문이다. 이 경우 증시보다 외환시장 수급에 직접적인 영향을 미친다.

국제금융센터에 따르면 이날 국내 상장기업들이 외국인에게 지급하는 배당금은 국내 일평균 현물환 거래량의 약 65%에 해당한다. 환전 수요가 단기간에 집중되면 원·달러 환율에 상승 압력이 가해질 수 있다. 반면 반도체 기업들이 배당 재원을 마련하기 위해 달러를 매도하는 것은 환율 상승 압력을 완화하는 요인이 될 수 있다.

배당금 지급 이후 주가만큼 눈여겨볼 지표는 투자자예탁금과 외국인의 누적 순매수 규모다. 예탁금이 늘고 삼성전자 주가가 오르더라도 외국인의 순매도가 이어진다면 외국인의 투자 수요가 회복됐다고 보기는 어렵다.

외국인이 삼성전자를 팔면서 코스닥 종목을 사들이는 경우라면 얘기가 달라진다. 한국 증시를 떠나는 것이 아니라 국내에서 투자 대상을 바꾸는 것일 수 있기 때문이다. 개별 종목뿐 아니라 코스피와 코스닥 전체의 외국인 매매 동향을 함께 살펴야 하는 이유다.

삼성전자에 이어 SK하이닉스도 다음 달 14조원 규모의 배당에 나선다. 두 기업의 배당금만 44조원에 달하는 가운데 외국인의 매매 동향과 배당금 재투자 여부가 연말 국내 증시의 주요 수급 변수가 될 전망이다.

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