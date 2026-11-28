연세대 의료원이 이준효·손연재 부부의 30억원 후원을 바탕으로 세브란스병원에 고위험 산모와 태아를 위한 전문 협진센터를 설립한다.

연세의료원은 최근 두 후원자와 ‘연재태아협진센터’ 설립·운영을 위한 후원협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

부부는 센터 설립과 운영을 위해 총 30억원을 기부하기로 약정했다.

고위험 임신이거나 태아에게 선천성 질환이 발견되면 산전 진단부터 출산, 출생 후 치료까지 여러 진료과의 긴밀한 협력이 필요하다.

산모와 태아의 상태를 종합적으로 평가하고 출산 전후 치료계획을 세우는 다학제 협진이 필수적이다.

그러나 출산율 저하와 전문인력 감소로 관련 의료의 사각지대가 커질 수 있다는 우려가 나온다.

센터는 산부인과·신생아과 등 관련 진료과 의료진이 협력해 산모와 태아의 상태를 종합적으로 평가하고, 출산 전후에 생길 수 있는 위험에 신속하게 대응한다.

고해상도 검사장비와 실시간 공유 솔루션을 활용해 국내외 의료기관과의 원격협진 시스템도 구축한다.

고위험 분만과 태아 치료의 사각지대를 줄이고, 관련 연구·교육과 산모·가족 지원사업도 추진한다.

연세의료원은 기부금을 전문인력 확보, 의료장비·시설 확충, 진료·지원 프로그램 개발에 쓸 계획이다.

이를 통해 지속 가능한 협진 모델을 만든다는 방침이다.

이준효·손연재 부부는 2022년 결혼을 기념해 세브란스 어린이병원에 5000만원을 후원한 것을 시작으로 나눔을 이어왔다.

2023년에는 소아청소년 환자를 위해 5000만원을 기부했고, 2024년부터는 자녀의 출산과 생일을 기념해 매년 1억원씩 후원하며 산모와 소아청소년, 암 환자 치료와 의료환경 개선에 힘을 보태고 있다.

부부는 “새로운 생명의 탄생을 기다리는 모든 가족에게 임신과 출산의 시간이 희망과 기쁨으로 기억되기를 바란다”며 “어려운 상황에 놓인 산모와 아이들이 필요한 치료를 제때 받고 건강하게 새로운 삶을 시작하는 데 이번 후원이 작은 힘이 되기를 희망한다”고 말했다.

금기창 연세의료원장은 “고위험 산모와 태아를 위해 뜻깊은 나눔을 실천해 주신 두 후원자께 깊이 감사드린다”며 “전문적인 다학제 협진체계와 의료기관 간 협력을 강화해 산모와 태아의 생명을 지키고 건강한 출산을 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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