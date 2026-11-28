올해 주택분 종합부동산세(종부세) 납부 대상이 전년 대비 34% 넘게 급증한 가운데, 전체 대상자 중 서울의 비중이 63% 넘는 것으로 집계됐다. 서울에서는 강남권은 물론 왕십리와 당산, 고덕 등 비강남권의 1주택자도 종부세 대상자에 오른 것으로 분석됐다. 최근 부동산 가격의 가파른 상승세를 감안하면 향후 종부세 대상자가 증가할 수 있다는 전망이 나오지만, 정부는 서울의 주택가격 상승 추이나 세제개편안 등을 감안했을 때 올해와 상황이 다를 것이란 입장이다.

27일 재정경제부의 ‘2026년 종합부동산세 고지 참고자료’에 따르면 올해 주택분 종부세 고지 인원은 72만6000명으로 지난해(54만명) 대비 18만7000명 증가했다. 불과 한해 만에 종부세 대상자가 34.5%나 늘어난 것이다. 고지 세액은 2조3000억원으로 전년(1조7000억원)보다 6000억원(35.3%) 증가했다.

국세청이 종합부동산세 고지서 발송을 시작한 26일 서울 강남우체국에서 관계자가 종부세 고지서 분류 작업을 하고 있다. 연합뉴스

종부세 대상자가 급증한 배경으로는 지난해 주택 공시가격의 가파른 상승세가 주된 요인으로 꼽힌다. 재경부는 “올해 종부세 제도에 큰 변화가 없었다는 점을 감안할 때, 종부세 증가는 시장 요인에 기인한 것으로 분석된다”며 “서울 등 수도권을 중심으로 한 전국 공동주택 공시가격 상승(전년 대비 9.13%)이 주요 원인으로 파악된다”고 설명했다.

실제 납부 대상은 서울을 중심으로 크게 늘었다. 서울의 주택 종부세 고지 인원은 45만9000명으로 지난해 고지 인원(32만7000명)에 비해 13만2000명(40.1%) 증가했다. 전국 17개 광역자치단체 중 상승률이 가장 높았다. 전체 종부세 고지 인원 중 서울이 차지하는 비중은 지난해 60.7%에서 올해 63.2%로 높아졌다. 서울의 고지 세액은 7400억원에서 1조3000억원으로 5600억원(62.2%) 늘었다.

서울의 종부세 대상자가 늘면서, 그동안 ‘비강남권’으로 분류된 왕십리와 당산, 고덕 등의 1주택자도 과세 대상에 올랐다. 우병탁 신한 프리미어 패스파인더 전문위원의 시뮬레이션에 따르면 성동구 왕십리 텐즈힐 84㎡ 보유자는 지난해 0원이던 종부세를 올해는 약 49만원 내는 것으로 계산됐다. 동작구 흑석 센트레빌 84㎡(약 61만원)와 영등포구 당산 래미안4차 84㎡(약 39만원), 강동구 래미안힐스테이트고덕 84㎡(약 38만원) 등도 과세 대상에 올랐다.

기존에 종부세를 내던 주택의 경우 세 부담이 크게 늘었다. 강남구 은마아파트 84㎡는 기존의 약 245만원에서 약 508만원으로, 송파구 잠실주공5단지 83㎡는 약 360만원에서 약 709만원으로 각각 2배 가량 증가할 것으로 추산됐다. 강남권 대장 아파트인 서초구 반포자이 84㎡ 종부세는 약 641만원에서 약 1127만원으로, 래미안퍼스티지 84㎡는 약 688만원에서 약 1227만원으로 크게 늘어날 것이란 분석이다.

시장에서는 올해 주택 가격 상승세가 가팔랐던 만큼, 내년에도 종부세 대상자가 더 늘어날 수 있다는 분석이 나오고 있다. 다만 재경부는 “올해 주택 가격이 상승했지만, 2025년의 가격 상승과 양상이 다른 점을 감안할 필요가 있다”는 설명이다. 지난해엔 강남 3구를 중심으로 가격이 상승해 종부세 과세 인원과 세액에 직접적인 영향을 미쳤지만, 올해의 경우 서울 외곽을 중심으로 가격이 상승했다는 것이다.

재경부 분석에서 지난해 종부세 대상은 과세표준이 높을수록 고지 인원과 세액이 증가하는 경향일 보였다. 과세표준 3억원 이하 구간에 해당하는 고지 인원(37만7000명)과 세액(1302억원)은 전년 대비 각각 26.9%, 37.1% 증가했지만, 25억원 초과 구간에 해당하는 고지 인원(9000명)과 세액(3288억원)은 증가폭이 각각 121.7%, 96.3%에 달했다는 분석이다.

정부의 세제개편안이 통과될 경우 거주용 1주택의 세부담이 완화되는 점도 내년에 달라지는 점이다. 이형일 부총리 겸 재경부 장관은 자신의 엑스(X)에서 “정부안이 통과되면 2027년부터는 거주 여부와 관계없이 1세대 1주택자의 과세기준이 높아져 시가 20억원 수준(공시가격 14억원)까지는 종부세가 과세되지 않는다”며 “거주용 1주택자의 기본공제금액도 12억원에서 14억원으로 상향돼 시가 30억원 수준까지 세 부담이 완화된다”고 설명했다. 이 부총리는 “올해 종부세 고지서를 받아보시고 최근 주택가격 상승과 정부의 세제개편으로 내년에는 세 부담이 더욱 커지는 것은 아닌지 걱정하시는 분들도 계실 것”이라면서도 “전반적인 서울 주택가격 상승이 종부세에 미치는 영향은 내년에 다를 수 있다”고 강조했다.

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