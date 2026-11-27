법정 정년을 65세로 늘리는 방안을 두고 노사가 10개월 만에 마주 앉았지만 합의에 이르지 못했습니다. 국회에선 여야가 수능·내신 부정행위 방지 대책을 놓고 정부의 늑장 대응과 학교 현장의 준비 부족을 한 목소리로 지적했습니다. 5대 은행의 신규 주택담보대출 평균 금리는 연 5.12%로 올랐습니다. 5억원을 30년 만기로 빌리면 1년 전 금리를 적용했을 때보다 월 상환액이 약 27만원 늘어납니다. 오후뉴스 3컷입니다.

1.정년 연장 노사 합의 불발…10개월 만에 만나고도 평행선

27일 더불어민주당 정년연장특별위원회가 10개월 만에 노사 협의를 재개했지만 합의에 이르지 못했습니다. 특위는 2029년 법정 정년을 61세로 높인 뒤 2년마다 1세씩 늘려 2037년 65세로 올리는 중재안을 제시했습니다. 그 과정에서 먼저 정년을 맞는 근로자를 위해 재고용 의무 연령도 단계적으로 높이는 방안을 담았습니다.

노동계는 법정 정년을 한 번에 65세로 늘려야 한다는 입장입니다. 경영계는 인건비 부담과 청년 채용 위축을 우려하며 퇴직 후 재고용을 중심으로 계속고용 제도를 설계해야 한다고 맞섰습니다. 특위가 12월 2일 마지막 전체회의를 열 예정인 가운데, 정부가 자체안을 내놓을지 주목됩니다.

2.여야, 수능·내신 부정행위 대책 질타…“학교 현장 여건 고려해야”

여야가 27일 국회 교육위원회에서 교육부의 인공지능(AI) 활용 수능 부정행위 대책을 한목소리로 질타했습니다. 더불어민주당은 내년 6월과 9월 모의평가에서 대책을 시험하고 보완하자고 제안했고, 국민의힘은 지난해 수능 시험지 보존 등 정부의 사후 대응이 늦었다고 지적했습니다.

고교 기말고사를 앞두고 내신 대책의 실효성도 도마에 올랐습니다. 조국혁신당은 교육부가 금속탐지기 1만2000대를 추가로 사들여도 전국 고교 5만5000개 학급의 시험을 감독하기엔 부족하다고 지적했습니다. 부정행위 학생에게 최대 퇴학까지 권고하려면 학교가 적용할 구체적인 판단 기준과 학칙 개정 표준안부터 마련해야 한다는 지적도 나왔습니다.

3.5대 은행 주담대 평균 5.12%…5억 빌리면 월 상환액 27만원 늘어

지난달 5대 시중은행에서 새로 취급한 주택담보대출의 평균 금리가 연 5.116%로, 1년 전보다 0.89%포인트 올랐습니다. 예금은행 전체의 신규 주담대 평균 금리도 연 4.98%로 14년 7개월 만에 가장 높았습니다.

5억원을 30년 만기 원리금균등상환 조건으로 빌릴 경우, 금리가 연 4.23%에서 5.12%로 오르면 월 상환액은 약 245만원에서 272만원으로 늘어납니다. 한국은행은 26일 기준금리를 연 3.25%로 0.25%포인트 올렸습니다. 올해 들어 세 번째 인상으로, 시장에서는 내년 한 차례 더 올릴 수 있다는 전망이 나옵니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지