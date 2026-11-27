법무부 검찰인권존중미래위원회(미래위)가 20번째 회의에서도 조사대상 사건에 대한 결론을 내리지 못했다.

미래위는 27일 오전 9시30분 경기 과천시 법무부 청사에서 20차 회의를 열고 진상조사단으로부터 보고를 받은 후 관련 논의를 이어갔다. 조사단 측이 보완조사 요구를 받은 사건들에 대해 보고를 진행했으나 이번 회의에서도 최종 결론은 나오지 않은 것으로 파악됐다.

검찰미래위 회의 참석하는 장주영 위원장. 연합뉴스

오후 12시54분 회의를 마치고 나온 장주영 위원장은 ‘회의에서 결론을 내린 사건이 있는지’, ‘진상조사단의 보고가 이뤄졌는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 “오늘 드릴 말씀이 없다”며 말을 아꼈다. 이어 ‘위례신도시 사건도 결론이 나지 않았는지’, ‘다음 회의에서도 위례 사건을 논의할 예정인지’에 대해서도 “답변을 드릴 수가 없다”며 선을 그었다.

장 위원장은 오전 회의 참석차 청사에 들어서면서도 “드릴 말씀이 없다”며 했다. 미래위가 위례신도시 사건 조사 결과와 관련해 원상회복이 필요하다고 봤는지, 원상회복 범위에 공소취소도 포함되는지 등을 묻는 취재진의 질문에도 답하지 않았다. 신임 법무부 장관이 임명될 시 미래위 관련 논의를 할 계획이 있는 지에 대해서도 “제가 결정할 사안이 아닌 것 같다”며 즉답을 피했다.

미래위는 진상조사단으로부터 위례신도시 개발비리 의혹, 문재인정부 통계조작 의혹, 서해 공무원 피격 사건 등 3건에 대한 보완조사 결과를 보고받고 있다.

앞서 지난달 15일 진상조사단이 첫 조사 결과 보고를 진행했지만 이후 한 달 넘게 결론이 나오지 않고 있다. 진상조사단은 첫 조사 결과 보고에서 3건에 대해 일부 과실이 있었을 뿐 고의로 사건을 조작했다는 명백한 증거를 찾지 못했다는 결과를 미래위에 보고했다. 그러나 미래위는 이에 대한 보완수사를 요구했다. 이후 20일까지 4차례 정도 추가 회의가 열렸지만 진상조사단의 보고가 이뤄지지 않거나 미래위의 추가 조사 요청으로 결론이 나지 않았다. 20일 열린 19차 회의에서는 통계조작 의혹 등 2건에 대한 재보완 보고만 이뤄졌을 뿐 미래위 차원에서 결론은 나오지 않았다.

미래위 21차 회의는 다음달 3일 오후 3시 법무부 청사에서 열릴 예정이다.

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