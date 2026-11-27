한화시스템이 북대서양조약기구(NATO·나토)의 품질보증시스템 인증을 획득하며 글로벌 방산 시장 공략의 기반을 마련했다.

한화시스템은 국방기술품질원(기품원)으로부터 나토의 품질보증시스템 인증 ‘AQAP(Allied Quality Assurance Publications)-2110’을 획득했다고 27일 밝혔다.

한화시스템 나토 품질인증 수여식. 한화시스템 제공

AQAP-2110은 나토가 제정한 방산 분야 품질보증 표준 규격이다. 미국·영국·프랑스·독일 등 나토 회원국과의 군수품 계약 시 수출 업체가 갖춰야 할 무기체계의 설계와 개발, 생산 등 전 과정에 걸친 품질관리 기준을 담고 있다. 나토 회원국을 비롯한 글로벌 방산 시장에서 제품의 품질과 신뢰성을 평가하는 주요 기준으로 활용된다.

한화시스템은 K2 전차 및 K9 자주포에 탑재되는 사격통제시스템과 FA-50 경공격기 사격통제장비 등 유럽 시장 타깃 주요 수출 제품군 대상으로 인증을 획득했다.

한화시스템은 품질보증시스템의 핵심 규정과 프로세스를 전면 점검·분석하고, 나토 기준에 부합하도록 관련 규정을 제·개정하는 등 관리 체계를 정비했다. 이를 기반으로 글로벌 수준의 품질보증시스템을 구축, 기품원의 심사를 거쳐 인증 획득에 성공했다.

이번 인증 획득은 공신력 있는 국제 기준을 통해 한화시스템의 해외 수출 품질관리 체계와 기술 경쟁력을 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

무엇보다 나토 권역 내 방산물자 입찰에 필요한 품질보증 요건을 선제적으로 충족함으로써, 향후 입찰 평가와 협상 과정에서 실질적인 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기반을 마련했다. 한화시스템은 이번 인증을 발판 삼아 글로벌 시장에서 대외 신뢰도를 높이고, 신규 사업 기회를 적극 확대해 나갈 계획이다.

김성균 한화시스템 품질경영실장은 “나토 회원국 간 공급망 협력이 강화되면서 방산 수출의 핵심 경쟁력으로 제품 성능과 더불어 공신력 있는 품질보증과 공급 안정성이 더욱 부각되고 있다”며, “당사의 방산 품질관리 역량을 국제 기준으로 증명한 만큼, 혁신을 지속해 글로벌 시장에서 K-방산 대표기업으로서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한화시스템은 이번 AQAP-2110 인증 획득을 시작으로, 향후 시장 수요와 사업 추진 방향에 따라 품질인증 품목을 확대해 나갈 예정이다.

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