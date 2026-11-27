금융감독원이 미국 우주기업 스페이스X 공모주 투자 관련 상장지수펀드(ETF) 광고로 논란을 빚은 한국투자신탁운용에 대한 제재 절차에 착수한다.

27일 금융투자업계에 따르면 금감원은 최근 한국투자신탁운용에 검사 결과에 따른 제재 사전통보서를 발송했다. 지난 6월 현장검사에 착수한 지 약 5개월 만이다.

금융감독원이 지난 9월 ‘금융투자회사의 광고업무 종합 개선안’을 발표하며 공개한 투자자 오인 소지 광고 사례. 회사명과 상품명은 익명 처리됐으나 한국투자신탁운용의 스페이스X 관련 ETF 광고인 것으로 보여진다. 금융감독원 제공.

사전통보서에는 기관 제재도 포함된 것으로 알려졌다. 구체적인 제재 수위는 확정되지 않았다.

한국투자신탁운용은 사전통보서를 받은 뒤 10영업일 이내에 의견서를 제출해야 하고 금감원은 다음 달 중 제재심의위원회를 열고 한국투자신탁운용에 대한 검사 결과 조치안을 논의할 계획이다.

향후 소명 및 제재심 심의 과정에서 제재 수위는 낮아질 가능성도 있다.

앞서 한투운용은 지난 6월 스페이스X의 기업공개(IPO)를 앞두고 국내 인수단으로 참여한 미래에셋증권을 통해 공모주를 확보해 자사 상품인 ‘ACE 미국우주테크액티브 ETF’ 등에 편입할 계획이었다.

이에 ‘스페이스X 상장 후는 늦습니다. 자사 ETF는 공모가로 투자합니다’라는 광고 문구를 내걸고 공모가 투자를 홍보했다.

그러나 대표 주관사인 골드만삭스가 최종 배정 과정에서 미래에셋증권에 공모주 물량을 배정하지 않으면서 당초 광고 내용과 달리 한투운용의 공모주 편입 계획도 무산됐다.

한투운용 측은 공모주 배정이 불발될 것을 사전에 알지 못했던 것으로 전해졌다. 당초 계획과 달리 공모주를 확보하지 못한 한투운용은 장내매수를 통해 스페이스X 주식을 ETF에 편입했다.

금감원은 공모주 배정 여부가 확정되지 않은 상황에서 공모가 투자가 결정된 것처럼 단정적인 표현을 사용한 점을 문제 삼은 것으로 파악됐다.

한국투자신탁운용 관계자는 “금감원에서 전달한 내용을 유관 부서에서 검토한 뒤 당사의 입장을 충분히 소명할 예정”이라고 말했다.

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