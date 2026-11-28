대구시는 오는 29일 'V9! 삼성라이온즈 한국시리즈 우승 카퍼레이드' 개최에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 교통 대책을 본격 가동한다고 28일 밝혔다.

카퍼레이드는 반월당에서 출발해 중앙네거리를 지나 종각네거리까지 약 1.54km 구간에서 진행된다.

시는 행사 당일 오후 1시 40분부터 3시까지 반월당부터 중앙네거리 구간을 양방향 전면 통제한다.

중앙네거리에서 종각네거리 구간은 진행 방향만 전면 통제된다.

교통 통제는 퍼레이드 진행 상황에 따라 구간별로 순차적으로 해제된다.

인파가 몰릴 것으로 예상되는 반월당역 10번∼12번 출구(출발지), 달구벌대종 앞(도착지) 부근에는 펜스, 라바콘 등을 설치한다.

시내버스 운행 계획. 대구시 제공

교통 통제 구간을 운행하는 시내버스는 총 28개 노선이며, 주요 교차로 사이 구간별로 10∼20분 정도 통제된다. 이에 따라 노선별로 1∼2대의 차량이 우회 운행된다.

세부 우회경로는 대구시 노선 안내 홈페이지, 정류소, 버스 차내에 부착된 안내문을 통해 확인할 수 있다.

황보란 대구시 문화체육관광국장은 "경찰·소방 등 관계 부서 및 유관기관과의 긴밀한 협력을 통해 사전 교통 통제 안내 및 인파·안전관리에 만전을 기해 시민 안전을 확보하고 불편을 최소화하겠다"고 밝혔다.

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