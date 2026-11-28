지나친 ‘리니지’ 의존도와 과도한 과금 구조로 인해 창사 이래 최대 위기를 겪었던 엔씨가 리니지를 앞세워 화려하게 부활했다. 한때 실적 악화와 이용자 이탈의 원흉으로 지목받으며 탈(脫)리니지를 외쳤던 엔씨가 역설적으로 원작의 감성과 정액제 모델을 되살린 ‘리니지 클래식’을 통해 완벽한 턴어라운드에 성공한 것이다. “잘하는 것은 더 잘하면서 새로운 도전에 나서야한다”는 김택진 대표의 선택과 집중 전략이 통했다는 분석이다. 특히 원작에 없던 새로운 영지 등 과거 리니지의 감성과 새로운 콘텐츠로 무장한 리니지 클래식이 엔씨의 새로운 돌파구가 될 것으로 전망된다.

김택진 엔씨 대표. 엔씨 제공

◆‘리니지 원툴’ 저주서 ‘정액제’로 반전

28일 게임업계에 따르면 엔씨는 올해 3분기 연결 기준 매출 6865억원, 영업이익 1196억원을 기록하며 전년 동기 대비 매출은 90.7% 급증하고 영업이익은 흑자 전환했다. 3분기까지 누적 매출은 2조144억원으로, 당초 제시했던 올해 연간 매출 목표 하단(2조원)을 9개월 만에 조기 달성했다. 이에 따라 엔씨는 올해 연간 매출 전망치를 2조8000억원으로 대폭 상향 조정했다.

불과 1~2년 전만 해도 엔씨에게 있어 리니지는 매출의 발복을 잡는 모델이었다. 기존 리니지의 모바일 시리즈(리니지M·2M·W)의 매출 하향 안정화가 이어지는 가운데, 이른바 ‘리니지 라이크’로 불리는 확률형 아이템 중심의 비즈니스 모델(BM)에 대한 이용자들의 피로감이 극에 달했기 때문이다. 야심 차게 내놓았던 비리니지 신작들마저 기대에 못 미치면서 ‘리니지 원툴’ 한계론과 함께 실적 부진이 장기화됐다.

반전의 열쇠는 결국 엔씨가 가장 잘하는 영역, 즉 ‘초심으로 돌아간 리니지’에 있었다. 지난 2월 출시된 ‘리니지 클래식’은 1998년 원작 초기 버전을 재해석하고, 고액 과금 유도 대신 과거의 ‘정액제’ 요금 체계를 부활시키며 시장의 판도를 뒤흔들었다. 과금 경쟁에 지쳐 떠났던 4050 세대 핵심 이용자들이 대거 복귀했을 뿐만 아니라, 합리적인 요금제와 직관적인 게임성에 매력을 느낀 2030 세대까지 유입되며 전체 이용자의 30%를 채우는 현상을 낳았다.

그 결과 리니지 클래식은 출시 약 8개월 만에 누적 매출 4278억원을 돌파했으며, 3분기에만 1587억원의 매출을 올려 전사 매출의 약 23%를 책임지는 핵심 캐시카우로 자리 잡았다. 최고 동시 접속자 수 역시 약 49만명을 기록해 2003년 원작 전성기 당시 기록(14만 명)의 3배를 훌쩍 뛰어넘었다.

리니지 클래식. 엔씨 제공

◆독자 노선과 글로벌로…IP 생명력 연장 승부수

엔씨는 이번 반등에 안주하지 않고 리니지 지식재산권(IP)의 체질 개선과 글로벌 확장에 박차를 가하고 있다. 과거의 향수에만 기댈 경우 흥행 주기가 짧아질 수 있다는 판단 아래, 다음달 2일 리니지 클래식에 원작 만화 설정을 기반으로 한 첫 신규 영지 ‘트리아’를 추가하며 독자적인 콘텐츠 확장에 나선다. 같은 날 일본 서비스도 본격 개시해 해외 시장 공략에도 속도를 낸다.

기존 타이틀의 쇄신도 병행한다. 엔씨는 지난 25일 창사 이래 처음으로 리니지 IP 3종(리니지 리마스터·리니지M·리니지 클래식)을 아우르는 대규모 오프라인 축제 ‘리니지 페스티벌’을 성황리에 개최하며 이용자와의 스킨십을 대폭 강화했다. 이 자리에서 내년 ‘리니지 리마스터’의 불멸의 가호 시스템 폐지 등 이용자 친화적인 대대적 개편안도 공개했다.

여기에 글로벌 시장에서 흥행 돌풍을 일으키고 있는 ‘아이온2’의 성과와 모바일 캐주얼 사업의 성장이 더해지면서 엔씨의 포트폴리오는 한층 탄탄해졌다는 평가다.

업계 관계자는 “과거의 성공 공식에 갇혀 위기를 맞았던 엔씨가 오히려 가장 엔씨다운 IP를 시대의 요구에 맞게 비틀어 돌파구를 마련했다”며 “리니지로 되살린 실적 반등의 불씨를 내년에 쏟아질 다양한 장르의 신작 흥행으로 이어가는 것이 진정한 체질 개선의 완성점이 될 것”이라고 분석했다.

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