은행권에서 새로 주택담보대출을 받을 때 적용되는 평균 금리가 지난달 연 5%대 이르면서 약 15년 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 한국은행의 기준금리 인상 기조에 가계대출 금리가 오름세를 이어가면서 차주들의 이자는 점차 불어나는 상황이다.

지난 25일 서울 시내 한 시중은행에 부동산 담보 대출 광고물이 게시돼 있다. 뉴시스

27일 금융권에 따르면 은행연합회에 공시된 5대 시중은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협)의 신규 취급 주담대 금리는 지난달 평균 5.116%로 집계됐다. 1년 전 평균 4.226% 대비 0.89%포인트 오른 수치다.

은행별로 보면 하나은행은 4.17%에서 5.44%로 1.27%포인트 급등했다. 농협은행은 4.47%에서 5.19%로 0.72%포인트 올랐다. 신한은행은 4.16%에서 5.14%로 0.98%포인트 뛰었다. 국민은행은 4.12%에서 4.95%로 0.83%포인트 상승했다. 우리은행은 4.21%에서 4.86%로 0.65%포인트 올랐다.

이 같은 금리 인상 영향에 차주들의 이자 상환 부담은 큰 폭으로 늘어나고 있다. 직장인 A씨가 주담대 5억원을 30년 만기로 원리금균등상환할 경우 4.23% 금리에서는 매월 약 245만원을 상환하게 된다. 같은 조건에서 금리가 5.12%로 오르면 월 상환액은 약 272만원으로 27만원을 더 내게 된다. 연간 324만원의 이자가 늘어나는 셈이다.

한국은행 금융통화위원회는 전일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 기존 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상했다. 지난 7월과 8월에 이은 올해 세 번째 상향 조정이다.

6개월 후 조건부 금리 전망 중간값은 3.25%에서 3.50%로 높아졌다. 시장에서는 한은이 내년 한 차례 추가 인상을 단행해 최종금리가 3.50%에 도달할 것이란 관측이 나온다.

기준금리 인상 기조로 가계대출 금리는 오름세를 이어갈 전망이다. 5대 은행의 변동형 주담대 금리는 전일 4.52~6.59%로 집계됐다. 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.33~6.30%로 상단이 모두 6%를 훌쩍 넘어선 상태다.

예금은행의 신규 취급 기준 가계대출 금리는 지난달 5.02%로 전월(4.96%) 대비 0.06%포인트 상승하며 5%를 돌파했다. 주담대 금리는 4.98%로 전월(4.88%) 대비 0.1%포인트 올랐다. 지난 2012년 3월(5.0%) 이후 14년 7개월 만에 최고치를 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지