폭스바겐이 플래그십 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘투아렉 파이널 에디션’을 앞세워 국내 프리미엄 SUV 시장 공략에 나선다. 강력한 주행 성능과 안락한 승차감, 첨단 운전자 보조 사양을 갖추고 구매 혜택도 강화했다.

한국수입자동차협회(KAIDA)가 지난 10월 발표한 ‘수입차 구매 여정 탐색 조사’에 따르면 7000만원 이상 수입차 구매자들은 주행 성능과 기술력을 주요 구매 결정 요인으로 꼽았다. 중·대형 SUV 구매자의 45.2%는 안전과 품질을 가장 중요하게 고려하는 것으로 조사됐다.

투아렉은 2002년 폭스바겐 최초 SUV로 출시된 이후 3세대에 걸쳐 세계에서 누적 120만대 이상 판매됐다. 국내 판매 중인 파이널 에디션에는 EA897 evo3 V6 3.0 TDI 엔진과 8단 자동변속기, 상시 사륜구동 시스템 ‘4MOTION’이 적용됐다. 최고출력은 286마력, 최대토크는 61.2㎏·m이며 국내 공인 복합연비는 10.8㎞/L다.

에어 서스펜션과 올 휠 스티어링은 전 트림에 기본 적용된다. 에어 서스펜션은 주행 상황에 따라 차체 높이를 조절해 승차감과 주행 안정성을 높이고, 올 휠 스티어링은 저속에서 앞뒤 바퀴를 반대 방향으로 움직여 회전반경을 줄인다. 고속에서는 같은 방향으로 조향해 차선 변경과 코너링 안정성을 돕는다.

실내에는 열선·통풍·마사지·메모리 기능을 갖춘 18-way 에르고 컴포트 시트와 4존 자동 에어컨, 파노라마 선루프가 적용됐다. 프레스티지 트림부터 12+1개 스피커와 최대출력 730W의 다인오디오 사운드 시스템, 소프트 도어 클로징도 기본 제공한다.

첨단 운전자 보조 시스템 ‘IQ.드라이브’에는 트래블 어시스트와 전방 크로스 트래픽 어시스트, 프로액티브 탑승자 보호 시스템 등이 포함됐다. 3만8000개 이상의 LED로 구성된 ‘IQ.라이트 HD 매트릭스 헤드라이트’도 기본 탑재된다.

투아렉 파이널 에디션 가격은 프레스티지 1억835만3000원, R-Line 1억1849만원이다. 폭스바겐코리아의 11월 공식 구매 혜택 25%를 적용하면 프레스티지는 8100만원대에 구매할 수 있으며, 딜러사별 추가 혜택과 조건에 따라 7000만원대 후반까지 낮아질 수 있다.

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