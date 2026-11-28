방송인 강호동의 아들 강시후가 전국 규모 학생 골프대회 남자고등부에서 준우승을 차지했다. 특히 최종 라운드에서 3타를 줄이는 집중력을 발휘한 것이 순위를 끌어올리는 원동력이 됐다.

27일 한국중고등학교골프연맹에 따르면 강시후는 지난 23일부터 26일까지 전북 군산컨트리클럽에서 열린 제6회 2026년도 전국중·고등학생골프대회 남자고등부 개인전에서 2위에 올랐다.

강시후는 본선 첫날 2오버파 74타를 기록해 공동 16위로 출발했다. 그러나 최종 라운드에서 버디 3개와 보기 2개를 묶어 1언더파 71타를 작성, 최종 합계 1오버파 145타를 기록하며 남자고등부 준우승을 확정했다. 이는 중등부와 고등부를 합산한 남자부 전체 순위에서도 3위에 해당하는 성적이다.

SM C&C 홈페이지‧대한골프협회 홈페이지 캡처

강시후가 출전한 이번 대회는 한국중고등학교골프연맹이 주최·주관했으며, 예선과 본선을 거쳐 남녀 중·고등부 개인전 우승자를 가렸다. 남자고등부 개인전에는 69명이 출전했다.

남자부 통합 우승은 최종 합계 3언더파 141타를 기록한 김서윤(경주화랑고 2)에게 돌아갔다. 2언더파 142타를 친 정재이(정수중 3)는 남자부 전체 2위이자 남자중등부 우승을 차지했다.

2009년생인 강시후는 씨름 천하장사 출신 방송인 강호동의 아들로, 남다른 체격과 운동신경으로 일찍부터 관심을 받았다. 지난해 방송을 통해 키가 188㎝라는 사실이 알려지기도 했다.

강시후는 어린 시절에는 리틀야구 선수로 활동했지만 이후 골프로 진로를 바꿨다. 최근에는 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서 그의 골프 연습 영상이 확산하면서 화제가 된 바 있다.

강시후는 지난해 제36회 서울특별시협회장배 골프대회 남자고등부 개인전에서 우승했으며, 올해 제1회 백두대간배 전국중·고학생골프대회에서도 준우승하는 등 전국 규모 대회에서 연이어 좋은 성적을 거두고 있다.

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