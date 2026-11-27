강원도 철원군 민통선 이북 지역에서 북한이탈주민인 30대 여성이 철책 방향으로 북상하다 군 당국에 적발됐다.

27일 합참 관계자에 따르면 전날 오후 6시40분쯤 철원군 일반전초(GOP) 철책에서 남쪽으로 약 200ｍ 떨어진 민통선 이북 지역에서 군 작전병력이 해당 여성을 발견해 신병을 확보한 뒤 경찰에 인계했다.

민통선의 철책. 연합뉴스

경찰 조사 결과 여성은 탈북민인 것으로 파악됐다. 해당 지역에 주소지 등 연고도 없었다.

여성이 발견된 곳은 약 500명의 주민이 거주하는 마을이 형성돼 있는 곳으로, 공용버스도 운행하는 지역이었다. 과거 주민들의 요구에 따라 민통초소가 이전하면서 별도의 검문소나 초소를 통과하지 않고도 진입할 수 있게 됐지만, 지방자치단체가 주민 안전울타리와 폐쇄회로(CC)TV를 설치해 관리하고 있다고 군 관계자는 설명했다.

당국은 여성이 민통선 이북 지역으로 들어간 경위와 목적 등을 조사하고 있다. 당시 여성은 간식거리와 주류 등을 소지했으며, 철책을 훼손할 수 있는 도구는 가지고 있지 않았던 것으로 전해졌다.

합참 관계자는 “GOP 철책과 경계 구조물에는 이상이 없으며 감시장비 복기 결과 훼손 흔적도 확인되지 않았다”며 “관계기관과 연계해 대공 혐의점 등을 조사 중”이라고 밝혔다.

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