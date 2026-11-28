꽃도 단풍도 제 계절을 마쳤다. 그렇다고 숲까지 텅 빈 것은 아니다. 마른 풀대 끝에는 작은 열매가 매달려 있고, 잎을 모두 떨군 나뭇가지 사이로는 멀리 산등성이가 드러난다. 화려한 가을빛이 걷힌 뒤에야 눈에 들어오는 풍경이다. 11월 끝자락, 강원 평창의 숲이 겨울을 맞고 있다.

오대산 월정사로 향하는 길에는 아직 푸른빛이 짙다. 주변 나무들이 잎을 내려놓은 사이로 전나무들이 한결같이 푸르다. 대관령의 너른 초원도 짙은 녹색에서 옅은 갈색으로 옷을 갈아입는 중이다. 아직 온통 하얀 설경은 아니지만, 늦가을과 초겨울이 맞닿은 이때에만 볼 수 있는 산의 모습이 있다.

월정사 전나무숲길과 오대산 국립공원, 대관령 양떼목장까지. 갈 곳 많은 평창 여행에 또 하나의 장소, 진부면 오대산 자락의 숲정원 '서림원'이 더해졌다. 산의 지형과 물길, 식생을 살려 만든 정원이다. 여행길에 들러 숲을 걸어도 좋고, 정원 곁 숙소에서 하룻밤 머물며 평창의 겨울을 맞아도 좋겠다.

◆사계절 푸른 전나무숲, 겨울을 맞는 오대산

월정사 일주문을 지나면 키 큰 전나무들이 길 양편으로 늘어선다. 금강교까지 약 1㎞. 1700여 그루의 전나무가 하늘을 향해 곧게 뻗어 있다. 걸음을 옮길수록 나무들이 깊어지고, 고개를 들면 가지와 가지 사이로 하늘이 보인다. 여름에는 온통 짙은 녹음에 둘러싸였을 길이지만, 잎을 떨군 주변 나무들 덕분에 겨울 문턱의 숲은 한결 성긴 모습이다.

전나무는 사계절 푸르다. 봄에는 주변 나무의 연둣빛 새순이, 가을에는 울긋불긋한 단풍이 푸른 전나무와 어우러진다. 단풍이 물러난 지금은 나무마다 다른 가지의 모양까지 눈에 들어온다. 눈이 내리면 곧게 뻗은 전나무와 가지마다 흰 눈이 내려앉아 또 다른 풍경을 만든다.

숲길을 따라가면 월정사에 닿는다. 신라 선덕여왕 때 자장율사가 창건했다고 전해지는 천년고찰이다. 경내에는 국보인 팔각구층석탑이 자리하고 있다. 숲속에 길게 이어진 전나무들과 달리 사찰 안에서는 오랜 세월 그 자리를 지켜온 석탑과 전각들이 발길을 붙잡는다.

월정사에서 걸음을 멈추기 아쉽다면 상원사 방향으로 이어지는 선재길이 있다. 옛날 스님과 불자들이 오가던 길로, 오대산 계곡을 따라 숲길이 이어진다. 전나무숲길이 곧게 뻗은 나무들 사이를 걷는 길이라면 선재길에서는 산의 굴곡을 따라 흐르는 계곡과 숲이 번갈아 나타난다.

겨울에 접어들면 계곡 주변에 얼음이 생기고 눈이 쌓이는 날도 있다. 눈이 내린 오대산도 좋지만 지금처럼 낙엽이 진 뒤의 산을 걷는 재미도 있다. 다만 겨울철 선재길을 걸을 때는 탐방로의 개방 여부와 기상 상황을 미리 살피는 것이 좋다.

◆꽃이 지고 난 뒤에도 이야기가 남는 정원

오대산의 숲을 조금 다른 눈으로 바라볼 만한 곳도 있다. 진부면 산자락에 자리한 서림원 숲정원이다.

이곳의 정원은 산의 원래 모습을 크게 바꾸지 않는 데서 시작했다. 울퉁불퉁한 지형을 반듯하게 고르거나 물길을 돌리는 대신, 기존의 지형과 물길을 살려 식물을 들였다. 자연스레 굽이진 땅 위로 나무와 풀이 자라고, 계절에 따라 어느 곳은 무성해지고 어느 곳은 빈자리를 드러낸다.

꽃이 한창일 때는 눈길을 끌지 못했던 것들도 계절이 바뀌면 달라 보인다. 꽃잎이 떨어지고 남은 씨앗과 열매, 곧게 서 있거나 땅으로 구부러진 마른 줄기들이다. 초록 잎에 가려졌던 식물의 생김새가 드러나는 때이기도 하다. 잘 다듬어진 꽃밭과는 달리 꽃이 지고 시드는 모습까지 정원의 한 부분으로 남겨뒀다.

이런 정원을 만든 이는 자연주의 조경가로 알려진 더가든의 김봉찬 대표다. 제주 베케 정원과 곤지암 화담숲 암석원 등의 작업에 참여한 그는 서림원에서도 식물이 본래 자라던 환경과 지형을 살리는 데 공을 들였다.

지난가을에는 김 대표와 '겨울정원', '풀의 정원'의 저자인 김장훈 정원사가 방문객들과 함께 정원을 걷기도 했다. '이야기가 있는 정원 산책'이라는 이름의 행사였다. 정원을 만든 사람은 산의 지형과 물길을 왜 그대로 두었는지 설명하고, 식물을 가꾸는 사람은 꽃이 진 뒤에도 남아 있는 풀과 나무의 이야기를 들려줬다.

서림원의 숲정원은 숙박객이 아니어도 무료로 둘러볼 수 있다. 월정사와 오대산을 여행하다 잠시 들러 정원을 걸어볼 만하다. 산책을 마친 뒤에는 카페에서 차를 마시거나 갤러리 숨, 라이브러리, 유리온실 등 주변 공간을 둘러볼 수도 있다.

◆숲길을 걸은 하루, 정원 곁에서 하룻밤

오대산 여행을 서두르지 않으려면 진부에서 하루쯤 묵는 것도 좋다. 오전에 월정사 전나무숲길을 걷고, 여유가 있다면 선재길까지 둘러본 뒤 숙소로 돌아오는 일정이다. 이튿날 대관령으로 향할 계획이라면 저녁부터 다음 날 아침까지는 오롯이 산속에서 보낼 수 있다.

정원을 품은 서림원에는 네 가지 유형의 객실이 마련돼 있다. 디럭스 킹과 디럭스 트윈, 스위트 트윈, 주니어 더블이다. 객실마다 테라스가 있어 실내에 머물면서도 바깥의 숲을 가까이할 수 있다.

숲길을 걸은 뒤에는 따뜻한 물에 몸을 담그며 쉬는 시간도 반갑다. 객실 유형에 따라 히노끼 욕조나 대리석 욕조가 마련돼 있고, 일부 객실에는 벽난로도 있다. 모든 객실에는 에이스 침대와 침구류를 갖췄다. 스위트 객실에는 주방과 식탁, 별도의 다도 공간까지 마련돼 있어 가족이나 일행과 함께 식사하고 차를 마실 수 있다.

이곳에서 하루를 묵는다면 굳이 숙소 밖으로 다시 나가지 않아도 된다. 오후에는 정원 산책로를 따라 걷다가 카페에서 차를 마시고, 라이브러리에서 책을 읽거나 갤러리에서 전시를 둘러볼 수 있다. 저녁에는 객실에서 쉬고, 이튿날 아침 정원을 한 번 더 돌아보는 일정도 가능하다.

서림원이 내세우는 말은 ‘숲에 맞닿아, 나를 마주하다’다. 스테이 대표는 “서림원을 찾는 분들이 이곳에서 무엇인가를 꼭 해야 한다는 부담 없이, 그저 머무는 것만으로도 충분한 가치를 느끼길 바란다”고 말했다.

관광지를 몇 곳이나 둘러봤는지보다 어디에서 얼마나 오래 머물렀는지가 기억에 남는 여행도 있다. 오대산의 숲길을 걸은 뒤 정원 곁에서 보내는 하룻밤은 그런 일정에 어울린다.

◆숲을 벗어나 대관령의 너른 초원으로

이튿날 대관령으로 향하면 어제와는 다른 산이 기다린다. 오대산에서는 머리 위로 높이 솟은 전나무들이 하늘을 가렸다면, 대관령에선 나무 대신 완만한 구릉과 드넓은 초원이 시야를 채운다. 굽이치는 산등성이 너머로 백두대간의 능선이 길게 이어진다.

대관령 양떼목장은 이런 풍경 속을 걸을 수 있는 곳이다. 목장 산책로는 완만한 구릉을 따라 이어지고, 해발 920m의 목장 정상부에 이르면 주변 산세가 한눈에 들어온다. 발아래로는 초지가 펼쳐지고 멀리 산줄기들이 겹쳐진다.

여름의 초원과 지금의 모습은 사뭇 다르다. 초지를 가득 메웠던 짙은 풀빛은 누렇게 바뀌고, 초원에서 풀을 뜯던 양들도 겨울을 나기 위해 축사로 들어간다. 겨울철에는 방목하는 양 떼 대신 축사에서 양을 만나거나 먹이주기 체험을 할 수 있다. 양 떼가 없는 목장 산책로에서는 오히려 완만하게 이어지는 구릉의 모양이 더욱 뚜렷하게 드러난다.

눈이 내린 뒤라면 풍경은 다시 바뀐다. 초원을 덮은 눈 위로 목장 길이 이어지고, 구릉마다 흰 능선이 겹친다. 빽빽한 전나무 가지에 눈이 쌓이는 월정사와는 전혀 다른 겨울이다.

평창 여행은 이렇게 오대산의 숲에서 시작해 진부의 정원을 거쳐 대관령의 초원으로 이어갈 수 있다. 첫날은 숲속을 걷고, 하룻밤 묵은 뒤 다음 날에는 멀리까지 트인 산의 풍경을 보는 것이다.

서울에서 떠나는 길도 그리 멀지 않다. 서울역에서 KTX를 이용하면 진부(오대산)역까지 약 1시간 40분이 걸린다. 진부역에서 서림원까지는 택시로 약 10~15분 거리다. 자가용으로는 영동고속도로 진부IC를 이용하면 된다.

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