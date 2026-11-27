대한당구연맹(회장 강진모)이 전국체육대회(전국체전) 당구 종목의 문호를 넓히기 위해 여자·유소년부 세부 종목 신설을 추진한다. 여자 당구와 학생 선수들의 전국체전 출전 기회를 확대해 국내 당구 저변을 넓히고 국제 경쟁력도 높이겠다는 취지다.

27일 대한당구연맹(회장 강진모)에 따르면 연맹은 지난 26일 열린 대한체육회 전국종합체육대회 운영평가회에서 2027년 전국체전 당구 종목에 5개 세부 종목을 시범 편성해 달라고 건의했다. 대한당구연맹 제공

27일 대한당구연맹에 따르면 연맹은 지난 26일 열린 대한체육회 전국종합체육대회 운영평가회에서 2027년 전국체전 당구 종목에 5개 세부 종목을 시범 편성해 달라고 건의했다.

추가를 요청한 종목은 여자 일반부 캐롬3쿠션과 18세 이하(U-18) 남녀 캐롬3쿠션·포켓9볼이다. 현재 전국체전 당구는 고등부·대학부·일반부를 통합해 운영하고 있으며, 여자부 세부 종목은 포켓9볼 하나뿐이다. 건의안이 반영되면 여자 선수와 유소년 선수들이 전국체전에서 메달을 놓고 경쟁할 기회가 늘어난다.

여성 선수들의 출전 여건도 개선될 전망이다. 현재 전국체전 당구의 시도별 선수 정원은 남자 3명, 여자 1명으로 여성 선수 비중은 25%에 그친다. 연맹은 여자 일반부 캐롬3쿠션 등이 추가되면 이 비율이 43%까지 높아질 것으로 예상했다.

세부 종목 확대를 뒷받침하는 선수층도 성장하고 있다. 연맹에 따르면 등록 여자 캐롬 선수는 지난해 48명에서 올해 158명으로 1년 만에 3배 이상 늘었다. 내년에는 20개 이상의 여성 디비전 리그가 운영될 예정이다.

학생 선수 육성 기반도 확대되는 추세다. 디비전 리그에 등록된 학생 선수는 1072명이며, 이 가운데 D1 리그 선수는 205명이다. 유·청소년 대상 아이(i)리그 역시 내년 100개 이상으로 늘어날 예정이어서 연맹은 시도 대표 선발 단계부터 전국체전과 연계할 필요가 있다고 보고 있다.

종목 확대에 따른 시도체육회와 학교의 부담을 줄이는 방안도 마련했다. 대회 기간은 기존 4일을 유지하고, 18세 이하 선수의 종목 중복 출전을 허용해 시도별 증원 규모를 3명으로 제한한다는 계획이다. 시범종목 참가 경비는 연맹이 지원하기로 했다.

전국체전 내 당구 종목의 평가·배점 체계 개편도 함께 요구했다. 연맹은 2030년 도하 아시안게임 정식종목으로 당구가 확정된 점을 근거로, 현재 ‘이외 기타 종목’으로 분류된 당구의 배점을 조정해 달라고 요청했다. 2011년 아시안게임 정식종목 채택 이후에도 4500점에 머물러 있는 배점을 우슈·스쿼시 등 다른 아시안게임 종목과 같은 1만500점 체계로 재분류해 달라는 것이다.

강진모 대한당구연맹 회장은 “대한체육회, 시도체육회와 긴밀히 협의해 학생과 여자 선수들이 전국체전에서 메달을 다툴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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