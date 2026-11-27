팝아티스트 겸 방송인 낸시랭(본명 박혜령·50)이 운전면허 취소 수준의 음주 상태로 운전하다 적발된 지 두 달여 만에 공소청에 넘겨졌다. 낸시랭 측은 음주운전 사실을 인정하면서도 당시 음주 정도가 면허취소 수준은 아니었다고 주장해 왔다.

서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 낸시랭을 지난 25일 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

팝아티스트 겸 방송인 낸시랭. 뉴스1

낸시랭은 지난 9월8일 오전 3시45분쯤 서울 강남구 강남대로 일대에서 술을 마신 채 운전한 혐의를 받는다.

신고를 받고 출동한 경찰은 낸시랭을 임의동행해 음주 측정을 했다. 당시 혈중알코올농도는 운전면허 취소 기준인 0.08% 이상이었다. 음주운전으로 인한 인명·재산 피해는 발생하지 않았다.

적발 사실이 알려지자 낸시랭 측은 지인의 생일 모임에서 샴페인 한두 잔을 마셨으며 집이 가깝다는 생각에 운전대를 잡았다고 해명했다.

경솔한 판단을 반성한다면서도 만취 상태에서 운전했다는 일부 보도 내용에 대해서는 반박했다.

경찰은 적발 한 달여 만인 지난달 16일 낸시랭을 불러 음주 경위와 운전 거리, 이동 경로 등을 조사한 뒤 사건을 공소청에 넘겼다.

한국계 미국인 팝아티스트인 낸시랭은 작품 활동과 각종 예능 프로그램 출연을 통해 대중에 이름을 알렸다.

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