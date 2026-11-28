갑자기 한쪽 귀가 꽉 막힌 듯하거나 전화 통화 소리가 평소보다 작게 들린다면 단순한 피로로 넘겨서는 안 된다. 통증 없이 청력이 급격히 떨어지는 돌발성 난청의 신호일 수 있기 때문이다. 귀에 물이 들어갔거나 귀지가 막힌 것처럼 느껴져도 스스로 원인을 판단하기는 어렵다. 갑작스러운 청력 변화는 신속하게 진료받아야 할 증상이다.

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◆젊은 층도 안심 못 해…귀 먹먹함·이명으로 시작하기도

건강보험심사평가원 자료에 따르면 돌발성 난청으로 진료받은 환자는 2020년 9만4333명에서 2025년 11만4199명으로 21.1% 증가했다. 2025년 기준 연령별 비중은 60대가 21.2%로 가장 컸고, 50대 20.9%, 40대 17.3% 순이었다. 20∼30대도 전체의 23.2%를 차지했다.

돌발성 난청은 72시간 이내 갑자기 발생하는 감각신경성 난청이다. 순음청력검사에서 연속된 3개 이상의 주파수에서 30데시벨(dB) 이상 청력이 떨어지는 것이 대표적인 진단 기준이다. 대부분 한쪽 귀에 생기며 귀 먹먹함과 이명, 어지럼증 등이 동반될 수 있다. 다만 환자가 느끼는 불편만으로 실제 청력 손실의 정도를 가늠하기는 어렵다.

원인은 명확하지 않은 경우가 많다. 감염, 내이의 혈액순환 문제, 자가면역질환 등이 관련될 수 있지만 대부분 뚜렷한 원인을 찾지 못한다. 진단할 때는 고막과 외이도 상태를 살피고 청력검사로 손실의 정도와 유형을 확인한다. 필요하면 자기공명영상(MRI) 검사 등으로 청신경에 생긴 종양 같은 다른 원인도 감별한다.

◆‘2주까지 기다려도 된다’는 뜻 아냐…증상 생기면 바로 검사

치료에는 주로 스테로이드를 사용한다. 내이의 염증과 부종을 줄이기 위한 것으로, 먹는 약을 쓰거나 고막 안쪽에 약물을 넣는 고실 내 주입술을 시행한다. 당뇨병 등으로 전신 스테로이드 사용에 부담이 있는 경우에는 고실 내 주입을 고려할 수 있다. 치료 방법은 청력 손실과 전신 상태 등을 종합해 결정한다.

일부 환자는 자연적으로 청력이 회복되기도 하지만 이를 기대하며 기다려서는 안 된다. 미국 국립청각·의사소통장애연구소(NIDCD)는 돌발성 난청을 의학적 응급상황으로 설명하며 즉시 진료받도록 권한다. 스테로이드 치료도 가능한 한 빨리 시작하는 것이 중요하고, 치료가 수주 이상 늦어지면 영구적인 청력 손상을 줄일 가능성이 낮아진다고 안내한다.

‘발생 후 2주 이내 치료’라는 설명 역시 2주 동안 지켜봐도 된다는 뜻이 아니다. 갑자기 한쪽 귀가 잘 들리지 않거나 이명과 먹먹함이 나타났다면 가능한 한 당일 이비인후과를 찾아 검사받는 것이 우선이다.

고려대 안암병원 이비인후과 임기정 교수는 “돌발성 난청은 환자가 느끼는 증상만으로 청력 손실의 정도를 판단하기 어렵고, 초기에는 단순한 귀 먹먹함으로 나타날 수 있어 각별한 주의가 필요하다”며 “평소와 다른 청력 변화가 느껴진다면 증상의 경중과 관계없이 신속하게 이비인후과를 찾아 검사를 받아야 한다”고 강조했다.

◆이어폰 볼륨 낮추고 소음 피해야…예방 효과는 구분을

돌발성 난청을 확실하게 막는 예방법은 아직 없다. 다만 청력을 보호하기 위한 생활수칙은 실천할 수 있다. 이어폰과 헤드폰은 음량을 낮추고 사용 중간에 쉬는 시간을 갖는다. 주변 소음을 덮으려고 볼륨을 계속 높이지 말고, 공연장에서는 스피커에서 거리를 두거나 귀마개를 사용하는 것이 좋다. 큰 소리가 나는 작업을 할 때도 청력보호구를 착용한다.

소음은 크기뿐 아니라 노출 시간도 중요하다. NIDCD에 따르면 85dBA 이상의 소리에 오래 또는 반복적으로 노출되면 청력이 손상될 수 있다. 다만 이러한 수칙은 주로 소음성 난청을 예방하기 위한 것으로, 실천한다고 돌발성 난청까지 확실히 막을 수 있는 것은 아니다. 소음을 들은 뒤 귀가 먹먹해졌더라도 일시적 현상이라고 단정하지 말아야 한다.

◆특정 음식이 청력 되돌리지는 않아…혈압·혈당 관리하는 식사를

돌발성 난청을 예방하거나 잃은 청력을 회복시킨다고 확립된 특정 음식은 없다. 음식이나 영양제를 찾아 먹느라 검사와 치료를 미루지 않는 것이 중요하다. 식사는 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리에 도움이 되는 방향으로 구성하되, 이를 돌발성 난청의 치료 식단으로 받아들여서는 안 된다.

평소 식탁에는 다양한 채소와 현미·귀리 등 통곡물, 콩·두부·생선을 고루 올린다. 간식은 과자나 달콤한 음료 대신 사과·귤 같은 통과일이나 소금·설탕을 더하지 않은 견과류를 적당량 선택할 수 있다. 반면 국물·찌개·라면 국물을 많이 먹거나 젓갈·가공육 등 짠 음식을 자주 먹는 습관은 줄인다. 설탕을 넣은 음료와 과도한 음주도 피하는 것이 좋다. 이는 전반적인 심혈관·대사 건강을 위한 식사 원칙이다.

귀 건강을 지키는 생활습관과 별개로, 갑작스러운 청력 변화 앞에서는 신속한 진료가 먼저다. ‘좋은 음식’을 먹거나 충분히 쉬면 나아질 것이라 생각하며 기다리지 말아야 한다.

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