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매달 월급에서 국민연금 보험료를 떼이고도 회사가 이를 내지 않아 연금 수급 자격을 잃을 위기에 놓인 근로자가 13만명을 넘는 것으로 나타났다.

특히 이 가운데 1만5050명은 이미 연금을 받을 나이에 이르러 피해를 구제 받으려면 이미 떼인 돈을 또 내야 하는 것으로 전해져 제도 개선이 시급하다는 지적이 나온다.

27일 국민연금공단이 국회 보건복지위원회 소병훈 더불어민주당 의원실에 제출한 서면질의 답변자료 등에 따르면 올해 9월 기준 사업주 체납으로 가입기간을 인정받지 못해 연금 형태로 받을 수 있는 최소 가입기간(120개월)을 채우지 못한 근로자는 13만4616명으로 집계됐다.

이 가운데 아직 수급 연령에 이르지 않은 가입자는 11만9566명(88.82%)이었다. 이미 수급 연령(올해 기준 63세, 1963년생과 그 이전 출생자)에 도달해 당장 연금 수급에 차질을 빚는 가입자는 1만5050명(11.18%)으로 파악됐다.

지난달 같은 의원실이 공개한 자료에서는 13만4616명 가운데 5만6883명이 인정 가입기간 119개월로, 단 한 달이 모자라 10년 문턱을 넘지 못한 것으로 집계되기도 했다.

◆ 건강보험은 보장되는데…국민연금만 근로자 몫

가장 큰 문제는 다른 사회보험과 달리 국민연금만 사업주 체납에 따른 불이익을 근로자가 떠안는 구조다. 건강보험이나 고용보험, 산재보험은 사업주가 보험료를 체납해도 근로자가 월급명세서 등으로 근무 사실만 입증하면 혜택을 정상적으로 보장받는다.

국민건강보험법 제53조는 사용자가 직장가입자의 보험료를 체납했더라도 그 체납에 근로자 본인의 귀책사유가 있는 경우에만 보험급여를 제한하도록 하고 있다.

반면 국민연금은 사업주가 보험료를 내지 않으면 해당 기간 자체가 근로자의 가입기간에서 빠진다.

현재 공단은 급여에서 보험료를 원천공제한 사실이 확인되면 체납 기간의 절반을 가입기간으로 인정해 주고 있다. 나머지 절반을 인정받아 수급권을 온전히 확보하려면 근로자가 미납 보험료를 직접 내는 ‘개별 납부’를 신청해야 한다.

그마저도 체납 사실이 근로자에게 통지되면 통지된 체납월의 다음 달부터는 가입기간에서 아예 빠진다. 이 기간은 근로자가 자기 몫(기여금)을 내야 절반이, 회사 몫(부담금)까지 내야 전부가 가입기간으로 들어간다(국민연금법 제17조).

이미 월급에서 떼인 돈을 또 내야 하는 이중 부담이다. 사업장이 파산해 강제징수가 불가능하거나 근로자가 경제적 여력이 없어 개별 납부를 신청하지 못하면 체납 기간의 전부 또는 일부를 가입기간으로 인정받지 못하게 된다.

소 의원은 지난달 이 자료를 공개하며 “월급에서 보험료를 공제한 사실이 확인됐는데도 근로자에게 다시 돈을 내라고 하는 구조를 그대로 둬서는 안 된다”고 지적했다.

◆ 밀린 보험료, 고발해도 못 받아낸다

체납 사업주에게서 보험료를 받아 내는 장치도 실효성이 떨어진다는 비판이 나온다. 지난해 알려진 집계를 보면 최근 10년간 국민연금 체납으로 형사 고발된 사례는 855건(체납액 418억원)에 그쳤고, 고발을 통해 실제로 징수한 금액은 82억원(징수율 19%)에 불과했다.

같은 기간 사업장 폐업 뒤 5년이 지났다는 등의 이유로 징수를 포기한 ‘관리 종결’ 체납액도 1157억원에 달했다.

그사이 장기 체납 규모는 다시 커지고 있다. 지난 2024년 말 기준 13개월 이상 4대 사회보험 장기 체납액 1조1217억원 가운데 국민연금 체납액이 4888억원(3만1000곳)으로 가장 큰 비중을 차지했다.

국민연금 장기 체납액은 2021년 5817억원에서 2024년 4888억원으로 줄어드는 듯했으나, 지난해 6월 기준 5031억원으로 반년 만에 전년 말 규모를 넘어섰다. 213개월(17년 9개월) 동안 1억6000만원을 체납하거나, 2년 2개월 만에 26억원 넘게 미납한 사업장도 확인됐다.

◆ 공단, 근로자 구제 확대엔 ‘신중’

국민연금공단은 가입 내역 안내와 60세 도달·수급 연령 3개월 전 추가 납부 안내를 강화하고, 국민건강보험공단과 협의체를 운영하며 징수 활동을 독려하고 있다고 밝혔다.

고액·상습 체납 사업주의 인적사항 공개 기준을 현행 ‘체납 1년 이상·2000만원 이상’에서 ‘1000만원 이상’으로 넓히는 법령 개정도 보건복지부와 논의하고 있다.

다만 근로자 구제제도를 넓히는 데는 신중한 입장이다. 공단 관계자는 “근로자 구제제도 확대는 연금 재정 추계와 성실 납부자와의 형평성, 체납 사업장의 도덕적 해이 등을 종합적으로 고려해 복지부와 협의하겠다”고 밝혔다.

한편 이미 수급 연령에 이른 이들에게 남은 시간은 길지 않다. 국민연금법 제13조에 따르면 60세가 된 가입자는 65세가 될 때까지 공단에 신청해 임의계속가입자로 보험료를 이어 내며 모자란 기간을 채울 수 있지만, 65세가 넘거나 반환일시금을 이미 받았으면 이 길도 막힌다.

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