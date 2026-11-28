농촌 고령화와 인구 감소로 농번기 일손 부족이 심해지는 가운데 충북 괴산군이 내년 외국인 계절근로자 신청 수를 17% 늘렸다. 올해 인원(1,001명)보다 170명(17%) 늘어난 규모다.

군은 법무부에 2027년 외국인 계절근로자 1171명을 신청했다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 신청 인원 1001명보다 170명(17%) 많은 규모다.

지난달 충북 괴산군청을 방문한 라오스 노동사회복지부 차관과 대표단이 송인헌 괴산군수와 근로자 도입, 관리에 대한 협력방안을 논의하고 있다. 괴산군 제공

신청 인원이 모두 배정되면 311개 농가에 투입된다. 올해(261농가)보다 50곳(약 19%) 늘어난 수치로 담배·인삼·고추·옥수수·절임배추 등 지역 주력 작물의 농작업을 맡게 된다. 다만 최종 배정 인원은 법무부 심사 결과가 나와야 확정된다.

신청 유형별로는 농가고용형이 1094명으로 전체의 93%를 차지한다. 공공형은 50명, 결혼이민자형은 27명이다.

공공형은 괴산 대제산업단지 기숙사에 근로자 50명이 상주하며 하루 단위로 농가에 배치되는 방식이다. 군이 괴산조합공동사업법인에 위탁해 운영한다. 기숙사 수용 인원 때문에 신청 한도가 50명이다. 결혼이민자형은 국내에 거주하는 결혼이민자가 형제·자매(2촌)를 초청하는 제도로 법무부 지침에 따른다. 군 관계자는 “결혼이민자 초청 수요보다 농가의 수요가 훨씬 많아 농가고용형 비중이 높다”고 설명했다.

외국인 근로자 활용으로 농가의 인건비 부담도 줄고 있다는 것이 군의 설명이다. 군 관계자는 “평균 일급이 14만~15만원 수준인데 외국인 계절근로자는 최저임금을 적용해 농가 부담이 많이 절감되고 있다”며 “농촌 일손에도 도움이 되고 있다”고 말했다.

군은 근로자를 안정적으로 확보하기 위해 해외 협력망 다지기에도 나선다. 송인헌 군수를 비롯한 대표단 6명은 중원대학교 관계자들과 함께 29일부터 다음 달 4일까지 라오스와 캄보디아를 방문한다. 근로자는 두 나라와 업무협약(MOU)을 맺고 들여오고 있다. 라오스와는 2023년, 캄보디아와는 지난해 협약을 체결했다.

라오스 방문은 노동사회복지부 고용국의 공식 초청에 따른 것이다. 대표단은 다음 달 1일 현지 관계자들을 만나 계절근로자 프로그램 운영·확대 방안을 협의하고 MOU 갱신을 추진한다. 군 관계자는 “수요가 계속 늘어 근로자를 선발하는 지역을 넓혀야 한다”며 “더 우수한 인력을 선별해 달라고 당부할 계획”이라고 전했다. 캄보디아에서는 행 쑤어(Heng Sour) 노동직업훈련부 장관을 만나 농업·교육 분야 교류 확대 방안을 논의한다. 중원대 동행은 지역 인구 부족 문제와 유학생 유치, 국제협력 강화를 함께 모색하기 위해서다.

송 군수는 “농촌 고령화와 인구 감소로 농번기 인력 확보가 갈수록 중요해지고 있다”며 “농가에 적합한 우수 인력이 제때 배치되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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