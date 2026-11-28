경기도가 관리 사각지대에 놓인 소규모 위험물 취급 사업장에 대한 신고제를 도입하는 등 소방 안전 강화를 위한 법·제도 개선에 나선다.

27일 경기도에 따르면 ‘소방 현장 안전 확보와 소방관 근무환경·처우개선 종합대책 태스크포스(TF)’는 지난달 16일 발생한 부천 공장화재를 계기로 7대 제도 개선과제를 발굴했다. 당시 화재 공장은 법적 허가 대상이 아니었음에도 인화성 물질 용기가 대량 발견돼 소량 위험물 관리의 허점이 드러났다.

추미애 지사가 지난 9일 수원 경기아트센터에서 열린 ‘제64주년 소방의 날 기념행사’에서 발언하고 있다. 경기도 제공

핵심 과제는 지정수량 미만 위험물 사업장 신고제 및 현황 게시제 도입, 공장 신설·등록 인허가 단계부터 위험물 정보를 소방서와 공유하는 정보관리체계 구축이다. 현행법상 허가 기준에 못 미치는 소량 위험물 사업장의 데이터베이스를 확보해 화재 발생 시 현장 소방대원이 위험 물질 정보를 사전에 파악하도록 하겠다는 취지다.

도는 위험물안전관리법과 산업집적법 개정을 소방청·산업통상부에 건의하고 도 조례도 정비할 계획이다. 아울러 위험물시설 공사업법 제정과 납품처 허가 확인제, 위반 신고포상제 도입도 추진한다.

추미애 지사는 “위험물 안전관리 사각지대를 없애려면 현장 목소리를 담은 제도 변화가 필요하다”며 “건의에 그치지 않고 실제 법·제도에 반영되도록 끝까지 챙겨 소방대원과 도민의 생명을 지키겠다”고 말했다.

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