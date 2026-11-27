엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 반도체를 대량 구매한 미국 실리콘밸리 업체 두 곳이 실제로는 중국 기업 소유인 것으로 드러났다.

26일(현지시간) 미국 CBS 방송은 안보 관련 비영리단체 선진국방연구센터(C4ADS)와 공동으로 벌인 조사를 통해 이 같은 내용이 드러났다고 보도했다. 문제가 된 기업은 캘리포니아주 새너제이 소재 ‘리클라우드AI’와 반도체 서버기업 ‘에이브리스’ 등이다.

엔비디아 로고. 로이터연합

리클라우드AI는 엔비디아의 선호 파트너로 지정돼 최첨단 AI 반도체를 우선 공급받아온 회사지만, 실제로는 중국 선전에 본사를 두고 홍콩 증권거래소에 상장된 ‘위싱(Yuxing) 인포테크 투자지주사’의 자회사인 것으로 나타났다.

위싱 최고경영자(CEO) 겸 리클라우드 CEO인 총위는 중국 군부가 운영하는 대학인 인민해방군 지휘대학을 졸업한 인물이고, 위싱의 리창 회장은 2년 전 호주 국방부가 안보 우려로 데이터센터 공급업체 목록에서 제외한 ‘글로벌스위치홀딩스’의 회장을 지낸 바 있다.

리클라우드AI는 지난해 12월 설립된 이후 불과 10주 만에 엔비디아의 파트너 자격을 얻은 것으로 나타났다.

고객사들도 평범하지 않았다. 리클라우드AI는 대만의 위스키 수입업체였던 ‘아헨시아 코메르시알 스피리츠’에 엔비디아 ‘B300’ 300대를 임대했다. 소규모 위스키 수입업체였던 회사가 갑자기 6억달러(약 8000억원)에 육박하는 AI 데이터센터 계약을 체결한 것이다.

엔비디아가 최고 등급인 엘리트 파트너로 등록한 에이브리스는 미국 정부의 제재 대상인 중국 업체 ‘인스퍼’의 자회사였다. 에이브리스는 원래 모회사와 같은 이름이었지만, 인스퍼가 미국 정부의 제재를 받게 되자 사명을 변경하는 방식으로 제재를 우회했다.

이 회사는 30억달러(약 4조원) 규모의 서버 장비를 중국 기업인 알리바바와 바이트댄스 등에 AI 연산 용량을 제공해온 메가스피드와 아올라니 등에 수출했다. 메가스피드는 젠슨 황 엔비디아 CEO와 외도 관계를 맺은 앨리스 황(중국명 황러)이 최고 경영진으로 재직한 기업이기도 하다.

이 밖에도 또다른 엔비디아의 엘리트 파트너인 ‘2CRSi’도 엔비디아의 수출 통제 반도체를 말레이시아·싱가포르를 경유해 중국으로 밀반입하는 데 연루됐다는 의혹을 받고 있다.

엔비디아는 과거 고객의 청구지 정보를 기준으로 칩 매출의 지역별 분포를 공개했지만, 지난해 11월부터는 기준을 청구지가 아니라 본사 위치로 바꿨고 이에 따라 실제 중국에 본사를 둔 기업에 판매된 칩의 규모가 더 많은 것으로 드러났다. 그러나 본사 주소를 미국으로 기입한 리클라우드AI와 에이브리스는 지금의 구분방식도 여전히 불명확하다는 것을 보여주는 사례라고 CBS는 꼬집었다.

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