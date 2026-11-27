더불어민주당 윤리심판원이 27일 최민희 최고위원 징계 안건 논의에 들어가자 친청(친정청래)계는 최 최고위원에 대한 징계 논의의 부당성을 주장했다.



나아가 8월 전당대회에서 '신천지 의혹'을 제기한 김민석 대표에 대한 징계 청원에 대한 심사도 촉구하면서 윤리심판원 심의 결과에 대한 강공을 예고했다.



당 윤리심판원은 이날 오전 민주당 당사에서 회의를 열고 최 최고위원 안건을 논의 중이다.



최 최고위원은 지난달 지역구 비공개 간담회에서 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 취지로 발언한 것 등이 문제가 돼 징계 심의 대상이 됐다.



김 대표는 최 의원의 발언이 알려진 지난 12일 윤리감찰을 지시했으며 15일 윤리감찰단의 보고를 받고 윤리심판원에 이첩할 것을 지시했다.



당내에서는 최 최고위원이 중징계를 받을 것이란 전망이 많이 나온다.



박성준 수석대변인은 최고위 회의 후 기자들과 만나 "오늘 (최 최고위원) 징계가 결정될 것으로 보고 있다"며 "윤리심판원에서 심의·의결을 통해 징계를 결정하고, 당사자는 통보받은 날로부터 7일 이내 재심 신청하게 돼 있다"고 말했다.



이런 상황에서 최 최고위원은 물론 이성윤·한민수 최고위원 등 친청계 최고위원 3명은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 김 대표의 지난 전당대회 반명(반이재명)·분열주의·신천지의 '3자 비밀연합' 의혹 제기를 재차 비판했다.



최 최고위원은 "무엇보다 가슴 아픈 것은 당에 헌신해 온 당원과 지지자들이 특정 후보를 지지했다는 이유만으로 신천지로 몰려 깊은 상처를 입었고, 그 상처가 아직도 아물지 않았다는 사실"이라고 지적했다.



이어 "걱정하는 것은 이러한 선거 전략을 덮고 넘어가면 사실에 근거하지 못한 선거 전략으로 승패가 결정되고 그것으로 경선 결과에 문제 제기가 계속될 것이라는 우려"라고 설명했다.



그러면서 "개인적으로 바라는 것은 다시는 근거 없는 의혹 제기와 마타도어가 당내 선거 전략으로 활용되지 않도록 당 차원의 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련하는 것"이라며 "대책을 마련하면 이 논란이 끝날 것이라고 생각한다"고 강조했다.



최 최고위원은 또 자신의 윤리 심판과 관련, "윤리심판원에 출석해 해명할 것은 해명할 것"이라고 덧붙였다.



이 최고위원은 "최 최고위원이 기억 착오를 인정하고 거듭 공개로 사과했는데도, 감찰 지시 사흘 만에 윤리심판원으로 (사건이) 이첩됐다"며 "이해할 수 없는 처리 과정이 과연 민주적이라고 할 수 있는가"라고 반문했다.



이어 "공개 전당대회에서 비밀 연합 의혹을 제기하고 끝내 증거가 없다고 인정한 당 대표에 대해 윤리심판원 (징계)청원은 언제 심의하는 것인가"라며 "당원은 누구나 당헌·당규 앞에 공평하고 평등해야 한다"고 강조했다.



한 최고위원은 "김 대표가 근거 없는 주장으로 당과 당원들을 분열시켰다는 징계 청원이 윤리심판원에 접수돼있다"며 "윤리심판원은 두 사안(최 최고위원·김 대표)을 공평하고 공정하게 처리해야 한다고 말했다.

<연합>

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