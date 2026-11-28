서울 자치구들이 2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 마친 수험생을 위한 맞춤 지원에 나섰다. 정시 설명회와 일대일 상담으로 대입 전략 수립을 돕는 것은 물론 복합예술 공연, 산림치유 프로그램으로 지친 마음에 휴식까지 선물한다. 대학 진학과 사회 진출을 앞두고 흡연·음주·마약의 위험성을 올바르게 인식할 수 있도록 예방교육도 마련했다.

서울시 자치구에서 열리는 정시 지원 전략 설명회 장면을 묘사한 이미지로, 서울 관악구·강서구·마포구 등은 2027학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 대상으로 일대일 진학 상담을 운영한다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆“내 점수로 어느 대학?”…정시 전략·일대일 상담 운영

관악구는 12월 12일 오후 1시 구청에서 수험생과 학부모 300명을 대상으로 대입 정시 지원 전략 설명회를 연다. 올해는 EBS 입시 대표강사이자 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속인 정제원 숭의여고 교사가 강사로 나서 대학별 환산점수와 모집군별 지원 전략, 모의지원 활용 방법 등을 소개한다. 12월 21∼24일과 26일, 28일에는 온·오프라인 일대일 정시 맞춤형 진학 상담도 진행한다. 설명회는 11월 27일 오전 10시부터, 상담은 12월 14일 오후 6시부터 관악진로직업체험지원센터 누리집에서 선착순으로 신청할 수 있다.

강서구는 12월 19∼20일 구청 통합청사에서 고3·재수생과 학부모 120명을 대상으로 일대일 진학 상담을 한다. 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 현직 교사 10명이 개인별 성적과 희망 진로를 분석해 40분씩 상담하는 방식이다. 참여를 원하는 구민은 11월 30일 오전 10시부터 구청 누리집에서 선착순으로 신청할 수 있다. 참가비는 무료이며 취소자가 생길 경우 대기자에게 순서대로 참여 기회를 제공할 예정이다.

마포구는 12월 19∼20일 구청에서 정시 설명회와 일대일 진학 상담을 운영한다. 정시 설명회의 경우 12월 19일 오후 2∼4시 구청에서 수험생과 학부모 300명을 대상으로 진행한다. 강연은 EBSi 입시 대표강사인 윤윤구 한양대학교사범대학부속고등학교 교사가 맡는다. 그는 수능 성적 분석과 지원 정보 활용 방법을 짚고 수험생들이 자신의 성적에 맞춰 정시 지원 전략을 세울 수 있도록 안내할 예정이다. 일대일 진학 상담은 12월 19일과 20일 이틀간 구청에서 총 150명을 대상으로 진행한다. 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속 전문 상담교사가 수험생과 직접 만나 성적과 희망 진로를 살피고 인문·자연·예체능 등 계열별로 정시 지원 방향을 함께 모색한다. 19일은 오전 10시 30분부터 오후 4시 50분까지, 20일은 오전 10시 30분부터 오후 1시까지 운영하며 상담 시간은 수험생 한 명당 40분이다. 설명회는 12월 17일까지, 상담은 12월 1일 오후 7시부터 13일까지 각각 선착순으로 접수한다. 일대일 진학 상담은 수험생 한 명당 한 차례만 신청할 수 있고 학부모의 대리 상담은 불가능하다.

서대문구의 수험생·학부모 대상 ‘백련초대’ 프로그램과 송파구의 ‘2026 수능 수험생과 학부모를 위한 힐링콘서트’ 장면을 묘사한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

◆“공연 보고 숲에서 쉬어가세요”…유해물질 경각심 교육도

송파구는 12월 5일 오후 5시 송파문화예술회관 송파아트홀에서 ‘2026 수능 수험생과 학부모를 위한 힐링콘서트’를 무료로 개최한다. 이번 공연은 명화와 명곡을 한 무대에서 선보이는 게 핵심이다. 미디어아트 그룹 라이트체이서가 미디어파사드 영상으로 구현한 페르메이르·르누아르·고흐·클림트의 명화에 도슨트 김용임의 작품 해설과 클래식·한국 가곡이 어우러진다.

소프라노 김서영·김순영, 테너 민현기, 바리톤 김인휘와 소리얼 오케스트라 앙상블이 무대에 오른다. 지휘는 김기웅이 맡으며 공연은 중간 휴식 없이 90분간 진행된다.

특히 이번 공연에서는 보티첼리의 ‘비너스의 탄생’과 비발디의 ‘사계’ 중 ‘여름’, 클림트의 ‘키스’와 아르디티의 ‘입맞춤’이 어우러지는 무대부터 이중섭의 ‘길 떠나는 가족’을 배경으로 성악가 네 명이 ‘고향의 봄’을 함께 부르는 무대까지 감상할 수 있다.

예매는 11월 28일 네이버 예약에서 선착순으로 진행한다. 오후 2시부터 지역 내 수험생과 학부모가 우선 예매할 수 있으며 오후 4시부터는 남은 좌석에 한해 일반 구민도 예매할 수 있다.

서대문구는 12월 6일 백련산 숲속치유센터에서 수험생과 학부모를 위한 ‘백련초대’를 운영한다. 오랜 입시 과정을 함께 지나온 학생과 가족이 숲 속 호흡명상과 꽃차 마시기 등을 체험하며 그간 쌓였던 긴장을 풀고 서로를 격려한다. 구는 수능은 끝났지만 진로와 미래에 대한 고민이 이어지는 수험생에게는 마음을 돌볼 기회를, 곁에서 함께 긴장했던 학부모에게는 휴식의 시간을 제공할 것으로 기대하고 있다. 참여를 원하는 구민은 서울시 공공서비스예약 누리집에서 신청할 수 있다.

강북구는 연말까지 관내 6개 고등학교 3학년 약 1300명을 대상으로 흡연·음주·마약 예방교육을 진행한다. 주요 내용은 △흡연·음주·마약 관련 지식과 정보 △음주 권유 상황에서의 대처 기술 △흡연·음주에 대한 자기결정권 향상 △알코올 사용장애 자가진단과 결과 피드백 △대학생활 안내 등이다.

교육은 학생들이 교실을 옮겨 다니며 주제별 활동에 참여하는 체험형 방식이다. 일방적인 정보 전달에서 벗어나 학생들이 직접 체험하고 판단하도록 해 경각심을 높이겠다는 취지다.

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