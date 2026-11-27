한국은행이 기준금리를 현행 3%에서 3.25%로 인상했다. 지난 7월과 8월에 이어 올해 세 번째 인상이다. 한은은 또 내년 경제성장률 전망치를 4.1%로 대폭 상향 조정하고, 6개월 후 조건부 금리 전망 상단을 3.75%로 높여 금리 인상 기조를 이어갈 것으로 보인다.

한은의 기준금리 인상 기조 속에 지난 3분기 가계에서 부담하는 이자비용이 전년 대비 11% 늘어난 것으로 집계됐다. 물가 상승을 감안한 가계의 실질소득은 10분기 만에 감소세로 돌아섰다. 인플레이션 압력이 금리 인상과 실질소득 감소를 심화시키며 가계 부담을 가중시키고 있다.

신현송 한국은행 총재가 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

은행과 저축은행이 협력해 중·저신용자를 대상으로 평균 10% 내외의 저리 신용대출을 공급하는 방안이 추진된다. 금리가 기존 저축은행 대출보다 최대 5%포인트가량 낮아져 소비자 부담이 줄어들 전망이다.

◆한은, 기준금리 3.25%로 인상…“내년 성장률 4.1%”

한국은행 금융통화위원회는 26일 올해 마지막 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 0.25%포인트 인상했다. 이로써 우리나라 기준금리는 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준이 됐으며, 미국과의 금리 차는 0.75%포인트로 좁혔다.

한은은 금리를 인상한 이유로 강한 경제 성장세와 높은 물가를 꼽았다. 신현송 한은 총재는 “금리 인상은 미래 물가 상승 가능성에 대한 선제 대응이자 가시화된 상승세에 직접 대응하는 것”이라며 “고유가 장기화로 비용압력의 가격 전가가 이어지는 가운데 성장세 강화로 수요측 압력도 점차 확대되리라는 예상을 반영한 결과”라고 설명했다.

26일 부산 남구 신선대부두에 수출입 컨테이너가 쌓여있는 모습 연합

반도체 수출 호황에 힘입어 올 3분기(7~9월) 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.0% 깜짝 성장했다. 한은은 이런 성장세가 물가에 미칠 영향을 주시하고 있다. 지난달 소비자물가와 근원물가(변동성이 큰 에너지·식료품을 제외한 기조적 물가 흐름) 상승률은 각각 2.8%로 모두 목표치(2%)를 웃돌고 있다. 여기에 내년 반도체 기업 성과급 지급 등으로 소비가 확대되면 수요측 물가 상승 압력이 더 커질 수 있다.

금통위원들의 6개월 후 기준금리 전망은 3.50%와 3.75%에서 팽팽히 맞섰다. 점도표 중간값은 3.50%지만, 금리 전망 상단이 3.75%로 높아진 데다 현 수준보다 0.50%포인트 높은 금리를 제시한 점도 늘었다는 점에서 매파적(통화 긴축 선호)이라는 평가가 나온다.

한은은 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치도 3.3%에서 3.9%로 상향 조정했다. 내년 성장률은 2.9%에서 4.1%로 대폭 올려잡았다. 이 조정 폭은 한은이 경제성장률 전망을 시작한 2008년 12월 이후 최대치다. 한은은 “내년에도 견조한 AI 투자 수요를 기반으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고, 소비도 소득 여건 개선, 재정지출 확대 등으로 회복세가 점차 강화될 전망”이라고 밝혔다. GDP 통계 산출 방식도 영향을 미쳤다. 한은은 실질 GDP를 직전 연도 가격 구조를 가중치로 쓰는 연쇄가중법으로 산출한다. 올해 반도체 가격 급등으로 컴퓨터·전자·광학기기 등 정보기술(IT) 제조업 비중이 지난해 9.0%에서 20%대 초중반으로 높아졌다.

◆3분기 가계 이자비용 11% 늘어

국가데이터처가 발표한 ‘3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 3분기 가구당 월평균 소득은 548만원으로 전년 동기 대비 0.8% 증가했다. 명목소득이 13분기 연속 증가했지만, 물가를 감안한 실질소득은 2.1% 감소했다. 실질소득이 감소한 것은 2024년 1분기(-1.6%) 이후 10분기 만이다.

소득을 세부적으로 살펴보면 근로소득을 제외한 나머지 항목에서 모두 감소했다. 근로소득은 임금근로자 증가와 더불어 추석이 지난해 10월에서 올해 9월로 이동하며 미리 지급된 상여금 등의 영향으로 3.6% 증가했다.

반면 사업소득은 1.4% 감소하며 2023년 3분기(-0.8%) 이후 12분기 만에 마이너스로 돌아섰다. 감소 폭은 2023년 1분기(-6.8%) 이후 가장 컸다. 데이터처 관계자는 “자영업자 증가 폭이 둔화하고, 물가와 금리 변동에 따른 사업비용이 늘면서 사업소득이 줄었다”고 설명했다. 연금 등이 포함되는 이전소득은 지난해 3분기 민생회복소비쿠폰 지급의 기저효과로 올해는 8.5% 감소했다. 이자와 배당금이 포함되는 재산소득도 11.1% 줄었다.

가구당 월평균 소비지출은 303만원으로 전년 동기 대비 2.9% 늘었다. 명목 소비지출은 23분기 연속 증가했지만, 실질 소비지출은 보합이었다. 비소비지출은 117만4000원으로 전년 대비 11.0% 증가했는데, 추석에 따른 가구 간 이전지출이 30.0% 증가했다. 여기에 주택신용대출 이자 등이 포함되는 이자비용이 14만7000원으로 전년 대비 11.0% 증가했다. 데이터처 관계자는 “3분기에 기준금리가 2차례 인상된 영향으로 가계의 이자 부담이 커진 것으로 보인다”고 설명했다.

◆은행·저축은행 협업 중·저신용자 저리 신용대출

금융위원회는 이날 8차 포용적 금융 대전환 회의를 열고 관계기관 및 민간 전문가와 함께 포용금융 확대를 위한 방안을 발표했다.

금융위에 따르면 최근 시장금리 상승으로 대부분 업권에서 중·고신용자 대출금리는 상승했지만, 저신용자 금리는 오히려 하락하고 잔액은 증가하는 추세다. 올해 3월 말과 비교해 7월 말 저신용자 은행 대출 금리는 0.05%포인트 하락했다. 보험과 저축은행도 각각 0.13%포인트, 0.27%포인트 떨어졌다.

그러나 여전히 제2금융권에서 중신용자 금리가 급격히 높아지는 ‘단층 구조’가 존재한다. 이를 완화하기 위해 은행과 저축은행이 협업해 중·저신용자 대출 금리를 인하하는 ‘포용 온렌딩 대출’을 추진하겠다는 것이다. 은행이 저축은행에 자금을 공급하고, 저축은행이 이를 재원으로 중·저신용자에게 대출을 실행하는 구조다. 대출 대상은 새희망홀씨 상품 지원대상 내 중·저신용자이며, 금리는 은행과 저축은행 간 자율 결정하되 최종 평균 10% 내외(평균)로 운용될 계획이다.

은행은 대출 사후 관리비용을 절감하고, 낮은 위험가중치를 적용해 저리로 저축은행에 자금을 공급할 수 있다. 저축은행은 은행으로부터 저리로 자금을 조달해 자본원가, 법적비용, 업무원가 등 절감이 가능해진다. 이를 통해 소비자는 기존 저축은행 대출보다 약 3~5%포인트의 금리를 절감할 수 있을 것으로 금융위는 보고 있다.

이날 세부방안을 발표한 우리은행의 경우 계열사인 우리금융저축은행을 통해 중·저신용자에게 약 500억∼1000억원 한도로 금리 연 8∼12% 수준의 신용대출을 공급할 예정이다. 금융위는 이달 말부터 사업자를 모집하고, 내년 초 혁신금융서비스 지정 후 1분기 이내 상품을 출시할 예정이다.

이억원 금융위원장은 “포용금융 공급은 역대 최고 수준”이라며 “이제는 양적 확대를 넘어 지속가능한 포용금융 시스템을 구축하는 데에 집중해야 한다”고 말했다.

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