경기 하남시가 인공지능(AI) 기반의 업무 효율화와 파격적 성과보상 체계를 앞세워 정부로부터 조직문화 혁신 역량을 공인받았다.

28일 하남시에 따르면 시는 지난 25일 고양 킨텍스에서 행정안전부 주관으로 열린 ‘2026년 조직문화 개선 우수사례 경진대회’에서 장려상과 함께 행정안전부 장관 표창을 받았다. 전국 12개 수상기관 가운데 서울·경기·인천 등 수도권 지방자치단체로는 하남시가 유일하다.

조직문화 개선 우수사례 경진대회에서 장려상을 받은 하남시 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

시는 재직 기간 10년 이하 직원이 전체의 61.5%에 달하는 젊은 조직 특성을 반영해 ‘AI로 업무의 효율을 더하고, 소통과 성과보상으로 신뢰를 채우는 하남’을 주제로 공직 관행 개선에 나섰다. 직원들이 개발한 AI 회의록 초안 생성기를 도입해 기존 60분 걸리던 작성 시간을 10분으로 줄였고, 보도자료 초안 작성 시간도 66.7% 단축했다.

공정한 보상 제도 역시 높은 평가를 받았다. 시는 감일 하수처리장 증설 관련 원인자부담금 235억원을 한국토지주택공사(LH)로부터 확보하는 데 기여한 직원들에게 시상금 3000만원을 지급하는 등 올해 우수성과 24건에 총 5780만원을 포상했다.

이현재 시장은 “최근 조직문화 재진단에서도 5개 평가영역 중 4개 영역이 지난해보다 개선됐다”며 “노력과 성과에 합당한 보상이 이뤄지는 조직문화를 정착시켜 시민이 체감하는 행정서비스로 보답하겠다”고 말했다.

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