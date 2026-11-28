이노션이 글로벌 광고·마케팅 전문지 캠페인 아시아(Campaign Asia)가 선정하는 ‘한국 올해의 크리에이티브 에이전시’에서 2년 연속 1위를 차지했다. 광고 제작 역량과 함께 사업 성장, 조직 경쟁력 등을 종합적으로 평가받은 결과다.

이노션은 지난 25일 일본 도쿄에서 열린 ‘2026 캠페인 아시아 올해의 에이전시’ 시상식에서 이같이 수상했다고 28일 밝혔다. 지난해 같은 부문에서 처음 1위에 오른 데 이어 올해도 수상했다.

‘올해의 에이전시’는 아시아·태평양 지역 광고회사를 대상으로 크리에이티브 역량과 비즈니스 성과, 조직 경쟁력 등을 심사하는 시상식이다. 개별 캠페인의 성과뿐 아니라 한 해 동안의 사업 성장과 혁신, 인재 경영 등 회사 전반의 경쟁력을 함께 평가한다.

주최 측은 이노션이 크리에이티브를 통해 고객사의 변화와 사업 성장을 이끌고 사회적 영향력을 창출한 점을 수상 배경으로 꼽았다. 글로벌 비전 ‘무브(MOVE)’를 바탕으로 인공지능(AI)·데이터와 인간에 대한 통찰을 결합해 차별화한 크리에이티브를 선보였다는 평가다.

주어진 과제를 수행하는 데서 나아가 새로운 사업 기회를 선제적으로 발굴하는 조직문화도 평가받았다. 이를 토대로 광고의 영역을 확장하고 실질적인 성과를 창출했다는 설명이다.

이노션에 따르면 광고 제작 매출총이익은 2년간 33.6% 증가했다. 비계열 광고주 비중도 45%까지 확대됐다. 회사 측은 크리에이티브 경쟁력이 비즈니스 성장으로 이어졌다고 설명했다.

다른 글로벌 광고업계 평가와 시상식에서 거둔 성과도 이번 선정의 배경이 됐다. 이노션은 애드에이지 ‘에이리스트(A-List)’ 톱10에 이름을 올렸으며, 원 아시아 ‘올해의 에이전시’, 애드페스트 ‘올해의 독립 네트워크’에도 선정됐다. 회사는 이를 브랜드 성장을 돕는 ‘브랜드 그로스 파트너’로서의 역량을 인정받은 결과로 보고 있다.

지난해에는 김정아 대표이사가 한국과 일본을 통합해 한 명에게 주는 ‘올해의 크리에이티브 리더’에도 선정됐다. 이노션 측은 이번 연속 수상에 대해 크리에이티브 경쟁력이 일회성에 그치지 않고 지속적인 역량으로 자리 잡았음을 보여주는 결과라고 밝혔다.

김 대표는 “광고를 넘어 콘텐츠와 기술, 비즈니스로 크리에이티브의 영역을 넓혀온 이노션 구성원 모두의 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 브랜드 경험을 설계하는 크리에이티브 기업으로서 국내를 넘어 글로벌 무대에서 새로운 기준을 만들어 선도해 나가겠다”고 말했다.

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