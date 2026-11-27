한국가스공사가 천연가스 설비 국산화와 중소기업 수출·유동성 지원 공로로 국무총리 표창을 받았다. 기술개발부터 현장 실증, 해외 판로 개척, 금융비용 절감까지 연계한 동반성장 사업의 성과를 인정받았다.

가스공사는 지난 26일 서울 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026년 동반성장 주간 기념식’에서 ‘올해의 상생기업 대상’ 유공 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

중소벤처기업부와 동반성장위원회는 대·중소기업 간 동반성장을 촉진하고 상생협력에 대한 관심을 높이기 위해 매년 동반성장 주간을 정해 유공자를 포상하고 있다.

가스공사는 천연가스 설비 국산화 과정에서 중소기업에 현장 실증 기회를 제공했다. 대표 사례는 수입에 의존하던 영하 162도 초저온 환경용 볼베어링이다. 중소기업이 기술을 개발하고 가스공사가 평택 액화천연가스(LNG)기지를 ‘K-테스트베드’로 개방해 실제 현장에서 성능을 확인하도록 지원했다. 이를 통해 현장 실증과 납품 실적을 확보하며 국산화에 성공했다.

협력 중소기업의 결제 안정성을 높이기 위한 상생결제제도도 확대했다. 상생결제 실적은 1371억원으로 전년 대비 190% 증가해 약 세 배로 늘었다. 결제대금이 안전하게 지급되도록 지원하는 방식이다.

해외 판로 개척도 뒷받침했다. 인력과 자본 부족으로 독자적인 해외 진출이 어려운 중소기업을 위해 에너지 분야 해외전시회에서 ‘KOGAS 동반성장관’을 운영하고 공동 마케팅을 진행했다. 가스공사는 이를 통해 중소기업의 수출액 7200만달러 달성을 지원했다고 설명했다.

금융지원은 협력은행과 조성한 2200억원 규모의 동반성장펀드를 통해 이뤄졌다. 시중금리보다 낮은 금리로 대출해 중소기업에 유동성을 공급하고 연간 42억원의 이자 비용을 절감하도록 도왔다.

가스공사 관계자는 “앞으로도 실효성 있는 동반성장 사업을 추진할 계획”이라며 “중소기업이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

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