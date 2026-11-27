한샘이 취약계층의 주거·생활환경을 개선해 온 사회공헌 활동을 담은 영상으로 산업통상부장관상을 받았다. 임직원 봉사동아리에서 시작해 10여년간 이어진 ‘공간개선 사업’의 과정과 변화를 기록한 작품이다.

한샘은 지난 25일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 열린 ‘2026 CSR 필름 페스티벌 어워드’에서 사회적 책임 부문 대상인 산업통상부장관상을 수상했다고 27일 밝혔다.

수상작은 ‘한샘이 만든 공간의 기적, 한샘 공간개선 1000호 이야기’다. 한샘의 대표 사회공헌 프로그램인 공간개선 사업이 1000호를 달성한 것을 기념해 제작했다. 전국의 도움이 필요한 이웃과 아동·청소년의 주거 및 생활환경을 바꿔온 활동과 현장의 변화를 담았다.

공간개선 사업은 2013년 임직원 봉사동아리의 활동에서 출발했다. 이웃의 생활공간을 개선하려는 작은 실천이 10여년간 이어지며 지원 대상을 넓혔다. 한샘은 이번 영상을 통해 사업의 출발부터 1000호에 이르기까지의 여정을 소개했다.

영상의 중심에는 지원 물품이나 사업 실적뿐 아니라 공간이 달라지는 현장이 담겼다. 도움이 필요한 이웃들이 생활하는 환경을 개선해 온 과정과 그에 따른 변화를 기록하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다. 홈 인테리어 기업의 사업 영역인 ‘공간’을 사회공헌과 연결한 사례다.

CSR 필름 페스티벌 어워드는 기업과 공공기관, 시민사회의 사회적 책임 실천 사례를 영상으로 기록하고 공유하기 위해 마련된 행사다. 개별 활동의 과정과 성과를 알리고 이를 사회의 공동 자산으로 확산하는 것을 목적으로 한다. 산업통상부와 재정경제부, 기후에너지환경부 등 11개 정부 부처 및 기관이 후원한다.

올해는 ‘기록에서 공감으로, 공감에서 변화로’를 슬로건으로 공모를 진행했다. 온라인 심사와 오프라인 선정위원회를 거쳐 사회문제에 대한 이해와 실천의 진정성, 구체적인 성과, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 최종 수상작을 선정했다.

한샘은 이번 수상이 주거·생활환경 개선을 지속해 온 과정과 현장의 변화를 영상으로 담아낸 결과라고 설명했다. 1000호라는 누적 성과와 함께, 임직원의 참여에서 시작한 활동을 장기간 이어왔다는 점을 수상작에 담았다.

한샘은 2024년 같은 행사에서도 환경부장관상을 받았다. 당시에는 생물다양성 보전 활동인 ‘쉬나무 종자은행’의 공로를 인정받았다. 올해는 공간개선 사업을 통해 사회적 책임 부문에서 수상하며 서로 다른 사회공헌 활동을 영상으로 소개하게 됐다.

한샘 관계자는 “단순한 물품 지원을 넘어 이웃의 삶이 머무는 공간을 근본적으로 변화시키고자 했던 지난 10여년간의 노력이 1000호라는 결실과 함께 뜻깊은 수상으로 이어져 매우 기쁘다”고 말했다.

이어 “‘공간이 바뀌면 누군가의 내일도 바뀐다’는 믿음 아래 지역사회와 함께 성장하며 선한 영향력을 확산하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.

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