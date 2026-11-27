볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 살인자”라며 “절대 친구가 될 수 없다”고 비난했다. 미·중·러 3국 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 푸틴 대통령을 향해 “내 친구”라고 말한 일을 꼬집은 것이다. 젤렌스키 대통령은 미국이 중동 문제 해결에 집중하느라 러시아에 대한 압박이 충분치 않다고 불만을 드러냈다.

24일(현지시간) 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 연설을 하고 있다. AFP=연합뉴스

26일(현지시간) 영국 BBC 방송과의 젤렌스키 대통령은 인터뷰에서 트럼프 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 미·중·러 정상회담에서 푸틴 대통령을 포옹하는 사진과 함께 ‘내 친구’라는 문구를 올린 것에 대해 “물론 그의 결정에 달린 말이지만 이상하다”면서 이같이 밝혔다. 그는 제2차 세계 대전 당시 아돌프 히틀러와 친구였다고 말하는 것과 같다고 비유하기도 했다.

젤렌스키 대통령은 미국을 향해 “러시아를 압박할 수 있는 진정한 동맹국이자, 힘과 존경을 받는 강대국의 명성에 걸맞은 모습을 보여줘야 한다”고 촉구했다. 그러면서 “가해자에 대해 지나치게 중립적인 태도를 취하려고 하면 가해자도 지지하는 꼴이 된다”며 “그건 옳지 않다”고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 아랍에미리트(UAE)에서 미국 중재로 진행된 최근 평화 회담은 뚜렷한 진전을 보이지 못했다며, 회담이 12월에 재개될 것으로 예상된다고 말했다. 앞서 젤렌스키 대통령인 미국이 미·러·우크라 3자 종전 협상을 열자는 제안을 해 동의했으며, 다음 달 14∼15일 미국 마이애미에서 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의에서 열릴 가능성이 있다고 전망한 바 있다.

다만 젤렌스키 대통령은 러시아가 영토 문제 등 구체적 조항을 두고 반발을 이어가면서, 미 행정부가 발표한 대로 유럽 협상단이 협상 테이블에 참석할지 여부는 불분명하다고 BBC에 말했다. 앞서 유럽연합(EU)은 독일·프랑스·영국·이탈리아·폴란드 등 유럽 주요 5개국(E5)과 EU 당국자로 구성된 대표단이 종전 회담에 참여할 예정이라고 밝힌 바 있다.

그는 탄도미사일을 요격할 수 있는 패트리어트 미사일 등 요격 장비가 매우 부족하다면서 지원을 촉구했다. 미국이 패트리어트 체계 납품을 지연시키고 있다고도 말했다. 젤렌스키 대통령은“미국이 중동에 초점을 맞추고, 그들을 더 많이 돕는다는 것은 유감스러우며 안타깝다”면서 “요격 미사일 부족으로 인한 손실은 곧 사람들의 생명과 직결된다”고 강조했다.

스페이스X의 위성 인터넷 서비스인 ‘스타링크’ 및 군용 ‘스타실드’ 서비스의 사용 제한도 여전하다고 밝혔다. 그는 “우크라이나 드론 부대가 러시아의 드론을 더 이상 따라잡을 수 없어 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다. 러시아의 드론이 요격 우려 없이 적진 깊이 침투할 수 있다는 의미다.

이에 대해 젤렌스키 대통령은 미 행정부와 스페이스X가 서로 책임을 떠넘기고 있다고 주장했다. 그는 “기술적으로는 스페이스X가 문제지만, 정치적으로는 정말 모르겠다”면서 “마치 탁구 같이 한쪽에 물어보면 ‘다른 쪽’에 물어보라고 한다”고 말했다.

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