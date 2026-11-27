27일 보합 출발했던 코스피가 장중 오름폭을 키워 2% 안팎의 강세를 보이고 있다.



이날 오전 11시 6분 현재 코스피 지수는 전장보다 95.77포인트(2.03%) 오른 4,806.98이다.

27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.37%(17.59포인트) 오른 4,728.80으로, 원/달러 환율은 3.10원 오른 1,345.80원으로 시작했다.

지수는 전장 대비 17.59포인트(0.73%) 오른 4,728.80으로 출발한 후 보합권에서 상승과 하락을 오갔으나, 이후 상승세가 강해지면서 장중 고점을 2.09% 뛴 4,809.75까지 높였다.



유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 2천672억원과 276억원을 순매수하고 있다. 개인은 4천371억원을 순매도 중이다.



기업의 자사주 매입이 반영되는 기타법인은 1천472억원 매수 우위다.



삼성전자[005930](1.52%), SK하이닉스[000660](1.14%), SK스퀘어[402340](1.23%) 등 주요 반도체주는 1%대의 상승률을 보인다.



삼성바이오로직스[207940](0.67%), 현대차[005380](2.52%), 셀트리온[068270](2.55%), 삼성생명[032830](3.57%) 등은 오르고 있고, KB금융[105560](-1.03%), 신한지주[055550](-2.01%) 등은 내리고 있다.



LG에너지솔루션[373220](3.48%), 삼성SDI[006400](7.42%), 에코프로머티[450080](10.8%), 엘앤에프[066970](11.25%) 등 이차전지주가 강세다.



키움증권[039490](11.52%), 미래에셋증권[006800](9.11%), 삼성증권[016360](6.48%) 등 증권주도 전반적으로 상승세가 강하다.



업종별로 보면 증권(7.84%), 의료·정밀(5.99%), 기계·장비(5.49%) 등은 오르고 있다. 통신(-1.55%), 음식료·담배(-1.2%), 섬유·의류(-0.3%) 등은 약세다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 39.79포인트(6.07%) 급등한 695.50이다.



지수는 전장보다 8.81포인트(1.34%) 오른 664.52로 출발한 후 상승세가 빠르게 강해졌다. 장중 6.1% 뛴 695.69까지 올랐고, 고점을 높여가고 있다.



급등세에 오전 10시 22분경에는 코스닥 '매수 사이드카'(프로그램매수호가 일시효력정지)가 발동됐다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 1천594억원과 2천160억원을 순매수하고 있다. 개인은 3천745억원 매도 우위다.



알테오젠[196170](7.46%), 레인보우로보틱스[277810](10.92%), 에코프로비엠[247540](12.21%), 에코프로[086520](11.88%) 등 시가총액 상위 종목 대다수가 강세다.



주성엔지니어링[036930](9.69%), 리노공업[058470](7.17%), 이오테크닉스[039030](3.67%), 원익IPS[240810](5.89%) 등 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목도 장 초반보다 상승 폭이 커졌다. 심텍[222800]은 0.78% 내리고 있다.

<연합>

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