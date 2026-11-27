무소속 한동훈 의원은 27일 경찰이 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 수사자료 유출 의혹을 수사하기 위해 법무부 등을 압수수색하자 “민중의 지팡이가 아닌 ‘민주당의 지팡이’가 되겠다고 나섰다”고 비판했다.

한 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 압수수색 관련 경찰 공지를 공유하며 “이재명 대통령한테 국무회의에서 잘못된 교육을 받았나 보다”라고 꼬집었다.

무소속 한동훈 의원이 26일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에 자리해 있다. 연합뉴스

경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 이날 오전 9시10분부터 한 의원의 공무상 비밀누설 혐의 고발 사건과 관련해 법무부와 공소청, 서울서부지방공소청 등에서 압수수색 영장을 집행하고 있다. 경찰 수사관들은 공소청 정보통신계와 감찰계 등에서 자료를 확보하고 있는 것으로 전해졌다.

한 의원은 김 전 후보자의 ‘코로나19 신약 임상시험 승인 청탁’ 의혹을 제기하는 과정에서 검찰 내부 자료인 기소 계획서를 전달받아 공개했다는 의혹을 받고 있다. 당시 한 의원은 인사청문회 국면에서 ‘서부지검 김승원 기소 계획 문서’ 일부와 통화 녹취록 등을 잇달아 공개했다. 한 의원은 해당 자료를 공익 제보자를 통해 확보했다고 설명했지만, 더불어민주당은 지난 9월 한 의원을 공무상 비밀누설 등 혐의로 고발했다.

한 의원은 “김 전 법무부장관 후보자 사태 당시 ‘오빠독약로비’ 증거를 공개해 임명을 막은 것은 공익을 위한 것이었고 진실에 부합하는 것이었다”며 “그 후 로비 당사자가 법원에서 법정 구속됐고, 이재명정권 검찰이 징역형을 구형했다”고 밝혔다.

그러면서 “민주당 정권, ‘오빠독약로비 공익제보자 색출’ 경찰 동원해서 어디 마음대로 해보라. 국민들께서 지켜보실 것”이라며 “저는 다시 돌아가도 국민만 보고 똑같이 하겠다”고 덧붙였다.

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