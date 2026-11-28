한국은행이 내년도 경제성장률 전망치를 2.9%에서 4.1%로 대폭 높였다. 껑충 뛴 전망치의 배경에는 반도체 수출 호조에 따른 실질적인 경제 성장 가능성도 있지만 올해 국내총생산(GDP)의 분야별 가중치를 내년 성장률에 적용하는 ‘연쇄가중법’이 있다. 올해 반도체 가격 급등으로 정보기술(IT) 부문이 국내 경제에서 차지하는 명목 비중이 늘어나자 내년 경제성장률 전망치도 함께 뛴 것이다.

27일 한국은행이 내년도 경제성장률 전망치를 4.1%로 높게 제시할 수 있었던 원인 중에는 ‘국내총생산(GDP) 연쇄가중법’이라는 성장률 계산법이 숨어 있다.

이지호 한국은행 부총재보가 지난 26일 열린 경제전망 설명회에서 발언하고 있다. 연합

연간 경제성장률은 직전 해에 비해 한 국가의 경제가 얼마나 성장했는지를 측정한다. 올해 우리나라 성장률이 3.9%에 이를 정도로 높았던 만큼 내년에는 ‘역기저 효과’가 발생해 성장률이 낮아질 것이라는 게 상당수 기관의 전망이었다. 직전 연도에 수치가 특이하게 올라갔을 경우 워낙 ‘출발점’이 높아 이듬해 이보다 더 성장하기는 현실적으로 어려운 탓이다.

그런데 한은이 2009년 도입한 연쇄가중법은 전년도 산업별 명목 비중을 반영해 실질 GDP 성장률을 산출한다. 올해 전체 산업에서 반도체 산업의 비중이 높아지면 내년에는 반도체 비중을 더 많이 계산에 활용하는 것이다.

예를 들어 연쇄가중법 아래서 IT 제조업의 실질 성장률이 10%고 명목 비중이 10%라고 하면 IT 제조업의 성장 기여도는 1% 포인트가 된다. 하지만 IT 제조업의 명목 비중이 2배로 늘어 20%가 되면 실질 성장률이 10%로 똑같다고 하더라도 성장 기여도는 2배인 2% 포인트가 되는 것이다. 여기에 IT 제조업 성장률까지 더 높아지면 비중의 효과와 겹쳐지면서 더 큰 기여도를 나타내게 된다. 신현송 한국은행 총재는 지난 26일 이를 설명하며 이를 ‘제곱의 효과’라고 비유해 표현하기도 했다.

실제로 올해 반도체 가격 급등에 따라 정보기술(IT) 제조업의 명목 총생산 비중은 지난해 9.0%에서 올 상반기 20.7%로 높아지면서 내년 경제성장률 전망치도 훌쩍 뛴 것이다.

명목 비중을 반영하는 것은 현재 사용 중인 연쇄가중법 외에 ‘고정가중법’에서도 이뤄졌다. 다만 차이가 있다면 고정가중법은 가격 기준이 5년마다 바뀌고, 연쇄가중법은 매년 갱신된다는 데 있다.

이동렬 한국은행 조사국장이 지난 26일 열린 경제전망 설명회에서 발언하고 있다. 연합

다만, 이러한 방식이 통계적 착시가 아니냐는 의문을 제기할 수 있다. 이에 대해 박창현 한은 조사국 조사총괄팀장은 “GDP를 산출할 때 산업의 중요도와 변화를 적용한다는 의미라서 착시가 아니다”라며 “산업별 비중을 고정해서 계산하는 방식은 현 상황을 제대로 평가하지 못한다는 말은 계속 있었고 이번에만 연쇄가중법을 쓴 게 아니라 계속해서 반영해 왔다”고 설명했다.

경제성장률 숫자는 계속 증가하고 있지만 일반 시민이 체감할 수 있는 경기 성장은 아니지 않냐는 지적에 대해서 이동렬 한국은행 조사국장은 “반도체 부문에 집중된 성장이 다른 산업으로 환류 효과가 아직 크지 않아 체감경기도 좋지 않은 것”이라며 “내년에는 반도체의 영향이 다른 곳으로 퍼지고 성장세가 높아지면서 올해 고용이 부진했던 부분도 상쇄돼 전망된 정도를 유지할 수 있을 것으로 본다”고 답했다.

반도체 비중이 커져 경제성장률도 함께 높아졌다면, 반도체 경기가 꺾이면 성장률이 크게 하락하는 게 아니냐는 말 대해서 박 팀장은 “반도체 경기 하락은 당연히 경제 성장의 하방 요인은 맞다”면서도 “반도체 수출 흐름이 앞으로도 견조한 흐름을 보일 것으로 예상되고 급격한 둔화의 가능성은 낮게 보고 있다”고 강조했다.

똑같은 연쇄가중법 방식을 쓰고도 지난 8월 전망 대비 성장률 전망 오차가 너무 크게 벌어졌다는 지적에 대해서 이지호 한은 부총재보는 “AI 발달로 인해 성장 속도가 빨라질 것으로 예상은 했지만 전망치가 충분히 따라잡지 못한 것은 아쉽게 생각한다”면서도 “분기별로 전망을 계속 하며 가장 최근의 정보들을 반영하려고 노력한다, 내년에 대해서도 보수적으로 반영한 상황”이라고 말했다.

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