중소기업의 제조업과 서비스업 생산이 동반 감소하고 고용 증가폭도 축소됐다. 창업은 주요 업종과 전 연령대에서 줄었다. 대기업 생산이 증가하는 것과 대조적으로 중소기업의 회복세는 약해지는 가운데 대출금리까지 올라 자금 부담을 덜어줄 대응이 필요하다는 진단이 나왔다.

28일 중소벤처기업연구원이 발표한 ‘KOSI 중소기업 동향 2026년 11월호’에 따르면 지난 9월 중소제조업 생산은 전년 동월 대비 4.9% 감소했다. 8월(-3.7%)에 이어 감소세가 지속됐으며 감소폭도 확대됐다. 조업일수가 지난해 9월 24일에서 올해 21.5일로 줄어든 가운데 고무·플라스틱과 식료품 등을 중심으로 생산이 감소했다.

중소서비스업 생산도 0.7% 줄어 감소세로 전환했다. 금융·보험업에서는 늘었지만 도·소매업과 협회·수리·개인서비스업, 부동산업 등이 부진했다. 같은 달 대기업의 제조업 생산은 3.2%, 서비스업 생산은 5.3% 증가해 기업 규모별로 흐름이 엇갈렸다.

고용은 증가세를 유지했으나 업종과 규모에 따른 차이가 나타났다. 10월 종사자 300인 미만 사업체 취업자는 2570만8000명으로 전년 동월보다 6만6000명 늘었다. 증가폭은 9월 6만9000명보다 축소됐다.

1∼4인 사업체 취업자는 9만5000명 증가했지만 5∼299인 사업체는 2만7000명 감소했다. 업종별로는 보건·사회복지서비스업에서 25만명 늘어난 반면 숙박·음식점업은 15만4000명, 제조업은 6만3000명 줄었다.

창업도 위축됐다. 9월 창업기업은 8만2557개로 전년 동월보다 15.9% 감소했다. 서비스업(-16.4%)과 제조업(-16.2%), 건설업(-12.8%)이 모두 줄었다. 연령별로도 30세 미만(-17.6%), 30대(-17.5%), 40대(-16.3%) 등 전 연령대에서 감소했다. 기술기반업종 창업은 1만8191개로 0.3% 줄었다.

체감경기는 지표별로 엇갈렸다. 11월 중소기업 경기전망지수(SBHI)는 81.5로 전년 동월보다 4.0포인트 높았지만 전월 83.3보다는 낮아졌다. 소상공인 전망지수는 88.5로 전년 동월 대비 2.2포인트 하락했다. 10월 소상공인과 전통시장 체감지수도 추석 시점 차이 등의 영향으로 각각 5.9포인트, 13.0포인트 떨어졌다.

소비 역시 품목별 온도 차를 보였다. 9월 소매판매액은 경상금액 기준 58조6000억원으로 전년 동월보다 3.0% 증가했다. 비내구재와 준내구재 판매는 늘었지만 내구재는 7.0% 감소했다. 승용차(-10.4%)와 가구(-9.5%), 가전제품(-5.4%) 등이 부진했다.

금융비용 부담도 커졌다. 9월 예금은행의 중소기업 대출금리는 신규취급액 기준 연 4.63%로 전월보다 0.25%포인트 상승했다. 대기업과의 금리 차이는 0.26%포인트였다. 10월 중소기업 대출잔액은 1111조1000억원으로 한 달 새 6조2000억원 늘었다. 다만 9월 말 대출 연체율은 0.85%로 전월보다 0.15%포인트 하락했다.

연구원은 생산·고용 여력이 약해지지 않도록 자금 여건을 점검하고 금리·비용 부담 완화와 내수 활력 제고 방안을 마련할 필요가 있다고 밝혔다.

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