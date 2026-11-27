이재명 대통령의 국정 지지도가 전주보다 1%포인트(p) 상승한 41%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 나왔다.

이재명 대통령이 지난 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 진행한 조사에서 이 대통령의 직무수행 긍정 평가는 전주보다 1%p 오른 41%, 부정 평가는 1%p 상승한 50%로 집계됐다. 의견 유보는 9%였다.

한국갤럽 조사에서 이 대통령의 국정 지지도는 10월 둘째 주 이후 7주째 39~41% 사이를 오가고 있다.

긍정 평가 이유로는 ‘외교(29%)’가 가장 많았고, ‘경제·민생(10%)’, ‘전반적으로 잘한다(7%)’ 등이 나왔다. 부정 평가 이유는 ‘경제·민생(22%)’, ‘도덕성 문제·본인 재판 회피(16%)’, ‘부동산 정책(14%)’ 등이 언급됐다.

정당 지지도는 더불어민주당 37%, 국민의힘 30%로 전주보다 각각 1%p, 2%p 상승했다. 조국혁신당은 4%, 개혁신당 2%, 진보당 1%였으며 지지하는 정당이 없다는 응답자는 26%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호를 활용한 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 10.9%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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