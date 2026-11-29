‘한컷한주(週)’는 세계일보 사진부가 한 주 동안 포착한 주요 장면을 사진으로 기록해 전하는 기획 코너입니다. 한 주의 흐름 속에는 수많은 사건과 이야기가 담겨 있습니다. 사진을 통해 그 주를 관통하는 시대의 표정과 현장의 의미를 전하고자 합니다. 그 한 컷에는 뉴스의 현장과 사람들의 삶, 그리고 우리 사회의 오늘이 담겨 있습니다. 사진 한 컷이 전하는 깊은 울림과 기록의 가치를 ‘한컷한주’에서 만나보시기 바랍니다.

22일 서울 종로구 성균관대학교에서 열린 2027학년도 수시모집 논술시험을 마친 수험생들이 고사장을 나오고 있다. 이제원 선임기자

최교진 교육부 장관이 22일 사의를 표명했다. 최 장관은 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 빚어진 혼란에 책임을 통감한다고 밝혔다.

최 장관은 이날 교육부 대변인실을 통해 발표한 입장문에서 “2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래되었다”라며 “다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리되었다”고 했다.

22일 서울 영등포구 영롱이 억새구장에서 세계일보, 한국마라톤연맹 주최로 2026 서울 억새풀 마라톤대회가 열린 가운데 참가자들이 힘차게 뛰어나가고 있다. 최상수 기자

이재명 대통령이 21일 울산 SK AI데이터센터 건설현장을 방문하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 21일 “수도권 집중 때문에 대한민국에 온갖 문제가 발생하고 있는데, 지방에 새로운 기회를 만들어야 하고 메가 프로젝트가 중요한 핵심적인 장치가 될 것 같다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 울산 SK AI데이터센터(AIDC) 건설 현장을 방문한 자리에서 “대한민국의 주요 국가 과제는 균형발전”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 지난해 6월 취임 이후 첫 산업 현장 방문 일정으로 울산을 찾았던 사실을 언급하며 “그사이 벌써 완공이 다 돼 간다”며 “과감한 투자를 결정하고 사업을 속도감 있게 추진하는 SK 관계자 여러분께 감사드린다”고 말했다.

코스피가 23일 장중 5% 넘게 급락하는 등 증시 변동성이 요동치고 있는 가운데 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이재문 기자

미국 기술주 폭락으로 코스피가 23일 또다시 뒷걸음질했다. ‘9천피’(코스피 9000)를 넘겼던 코스피는 어느덧 절반 수준으로 쪼그라들었고, 코스닥도 2년 만에 최저치를 찍었다. 정부가 전날 내놓은 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비 착수 등 대책 기대감과 증시 추가 하락 공포심이 교차하며 투자자들의 혼란이 커지고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 161.42포인트(3.31%) 내린 4708.54에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 최저치로, 그간 상승분을 모두 반납하고 연초 수준으로 되돌아왔다. 지난 6월22일 기록한 종가 최고점(9114.55) 대비해선 48.34%나 떨어졌다.

24일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 세계일보 주최 ‘생산적 금융으로 다시 도약하는 K-경제’를 주제로 열린 ‘2026 세계금융포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 반시계 방향으로 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 박상진 한국산업은행 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 박민우 금융위원회 증선위 상임위원, 남인순 국회부의장, 박정훈 세계일보 대표이사, 국민의힘 강민국 의원, 임종룡 우리금융지주 회장, 이재근 KB금융지주 회장, 이병래 손해보험협회장, 조남규 세계일보 편집인, 임도곤 NH농협금융지주 부사장, 정규일 한국거래소 경영지원본부 부이사장, 장민영 IBK 기업은행장, 김철주 생명보험협회장, 이동철 여신금융협회장, 박기호 LB 인베스트먼트 대표이사, 김용기 생산과포용금융연구회장, 이정환 한양대 경제금융대학 교수, 송홍선 자본시장연구원 선임연구위원, 정의석 국민은행 글로벌 CIB 심사부 부장, 김봉섭 한국성장금융투자운용 산업금융실장, 이관영 중앙대학교 교수. 최상수 기자

이관영 중앙대학교 교수가 24일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 세계일보 주최로 열린 2026 세계금융포럼에서 '국가 전략산업 육성과 마중물' 토론을 주재하고 있다. 최상수 기자

생산적 금융의 성과는 얼마나 많은 자본이 들어갔느냐가 아니라 얼마나 많은 신규 투자가 발생했고 생산성이 늘어났으며 고용이 증가했는지를 기준으로 평가해야 한다.”

세계일보 주최로 24일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 세계금융포럼’의 기조강연자로 나선 김용기 생산과포용금융연구회 대표는 한국 경제가 생산적 금융을 통해 다시 도약하려면 공적 금융과 민간 금융 사이의 협력이 관건이라고 강조했다.

더불어민주당은 조희대 대법원장 탄핵을 위한 5당 연대를 공식 제안하고 국민의힘은 장외집회를 진행하며 총력 저지에 나선 가운데 25일 여의도 국회 여야 대표실과 원내대표실 앞 게시판에 각 주장이 담긴 포스터가 붙어 있다. 허정호 선임기자

국민의힘이 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’과 조희대 대법원장 탄핵 추진을 이재명 대통령의 형사재판을 무력화하려는 ‘탈옥 프로젝트’로 규정하고 대여 공세의 수위를 높이고 있다. 특검을 통해 이 대통령 사건의 공소취소 명분을 만들고, 대법원장 탄핵으로 재판 재개를 막으려 한다는 주장이다. 조 대법원장의 고향인 경주를 찾은 국민의힘은 국회에서의 반대 공세와 함께 전국 각지를 돌며 장외 여론전을 확대하고 있다.

더불어민주당 김민석 대표와 최민희 최고위원이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 최민희 최고위원은 발언논란과 관련해 27일 윤리심판원의 징계 심의를 앞두고 있다. 허정호 선임기자

더불어민주당 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 징계 심의가 다가오면서 당내 긴장감이 최고조로 치닫고 있다.

신천지 문제와 노선 대립 등으로 당내 갈등이 계속된 상황에서 친청계 핵심인 최 최고위원에 대한 징계 문제가 친명(친이재명)계 당권파와 친청계간 갈등이 대폭발하는 기폭제가 될 수 있다는 전망에서다.

더불어민주당 송영길 의원은 25일 당이 ‘신천지 의혹’으로 내분에 휩싸인 데 대해 자신과 이재명 대통령, 김민석 대표가 정청래 전 대표를 전당대회 이후 만나 4시간 동안 억울함을 들어줬다며 “대통령이 다독이고 저도 미안하다고 하고 김 대표도 사과했다”고 주장했다. 정 전 대표는 “송 의원은 입조심하는 게 본인에게도 좋을 것”이라고 거친 반응을 보였다.

25일 인천 영종구 인천공항본부세관 특송물류센터에서 직원들이 해외 배송 물품을 검수하고 있다. 인천공항본부세관은 이틀 앞둔 미국 블랙프라이데이를 앞두고 해외직구 물량이 증가할 것으로 예상하면서 반입 제한 기준과 주의사항을 철저히 확인해달라고 당부했다. 인천공항=이재문 기자

오는 27일은 미국의 대규모 할인행사인 블랙프라이데이다. 중국 광군제에 이어 해외 할인행사가 몰리는 시기를 맞아 이날 센터에도 해외직구 물품이 쌓였다. 소비자가 주문한 옷과 신발이 검사대에 오르고, 포장 안의 내용물을 확인하는 작업이 이어졌다.

관세청은 이달 2일부터 다음 달 27일까지 해외직구 악용사범 특별단속을 진행하고 있다. 개인이 사용할 것처럼 들여온 판매용 물품과 불법 식의약품, 지식재산권을 침해하는 위조상품 등이 주요 단속 대상이다. 다른 사람의 개인통관고유부호를 무단으로 사용하는 행위도 집중적으로 살핀다. 해외직구 물동량이 늘어나는 시기에 불법 물품이 함께 유입되는 것을 막기 위한 조치다.

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