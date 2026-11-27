미국 최대 명절 중 하나인 추수감사절인 26일(현지시간) 미 동부 지역에 폭우와 강풍을 동반한 폭풍이 몰아쳤다. 90만가구 이상이 정전 피해를 봤고, 뉴욕에서 예정됐던 메이시스 백화점 퍼레이드는 100년 만에 처음으로 연기됐다.

이날 CNN 등에 따르면 폭풍이 펜실베이니아주와 버지니아주 등을 강타하면서 미 북동부 지역에 악천후를 몰고 왔다. 미 국립기상청(NWS)은 버지니아주, 메릴랜드주, 델라웨어주, 뉴저지주, 뉴욕주, 뉴잉글랜드 해안 일부 지역에서 시속 약 80~113㎞의 돌풍이 관측됐거나 예보됐다고 밝혔다.

미국 정전 현황 집계 사이트 ‘파워아우티지’에 따르면 미 전역에서 90만 이상의 가구와 사업체가 정전 피해를 입고 있다. 펜실베이니아주에서 21만명 이상이 정전 피해를 입었으며, 버지니아주(15만), 미주리주(12만) 등에서도 피해가 집중된 것으로 나타났다.

항공편 결항도 잇따랐다. 항공편 추적 사이트 ‘플라이트어웨어’에 따르면 이번 폭풍으로 오후 12시 기준 미국 내 항공편 1700편이 지연됐으며, 400편 넘게 취소됐다.

미키 셰릴 뉴저지 주지사는 전날 밤부터 뉴저지 주 전역 에 비상사태를 선포했으며, 캐시 호철 뉴욕 주지사도 주 일부 지역에 비상사태를 선포했다. 일부 지역에서 홍수가 발생한 버지니아주에서는 구조팀이 이날까지 39건의 구조 활동을 벌였다고 밝혔다.

뉴욕 추수감사절의 대표 행사인 메이시스 백화점의 대규모 퍼레이드 행사는 오는 28일로 연기됐다. 1924년 시작돼 올해로 100회 째를 맞는 이 행사가 추수감사절 당일에 열리지 않는 것은 처음이다. 메이시스 측은 제2차 세계 대전 중이던 1942년부터 1944년까지 3년 간 행사가 취소된 것 이외에 퍼레이드가 연기된 것은 처음이라고 밝혔다.

조란 맘다니 시장은 회견을 통해 “바람이 나무 가지를 부러뜨리고 전선을 끊어뜨릴 정도로 강할 것”이라며 퍼레이드를 연기한 것은 올바른 결정이었다고 말했다.

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