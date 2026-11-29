악성(樂聖) 베토벤이 세상을 떠난 지 200년이 되는 2027년. 국립심포니오케스트라는 베토벤의 유산이 짙게 드리워진 음악으로 200주기를 기린다. 베토벤 작품을 나열하는 대신 그에게서 영감을 얻은 후대의 음악으로 헌사를 바치는 방식이다. 바이올리니스트 길 샤함과 프란츠 리스트의 계보를 잇는 피아니스트 배리 더글라스, 첼리스트 장기엔 케라스 등 세계적 연주자들이 국립심포니와 호흡을 맞춘다.

이탈리아 마에스트로 로베르토 아바도 음악감독과 두 번째 시즌을 맞는 국립심포니는 최근 ‘인스퍼레이션’으로 명명한 내년 공연 계획을 공개했다. 예술가가 다른 이의 작품과 사유에 응답하며 새로운 창작으로 나아가는 과정을 관현악 공연 8회와 실내악 공연 2회에 담았다.

2027 국립심포니 무대 출연진. 국립심포니 제공

전 세계 클래식 무대가 각자의 방식으로 준비 중인 베토벤 서거 200주기. 국립심포니가 마련한 베토벤 헌사의 정점은 12월3일 시즌 마지막 공연이다. 아바도는 이날 무대에 베토벤 작품을 한 곡도 올리지 않는다. 베토벤에게서 영감을 받은 진은숙의 ‘수비토 콘 포르차’, 피아니스트 문지영이 협연하는 프란츠 슈미트의 ‘베토벤 주제에 의한 콘체르탄테 변주곡’, 브람스 교향곡 1번으로 프로그램을 짰다.

‘수비토 콘 포르차’는 진은숙이 베토벤 탄생 250주년인 2020년을 기념해 작곡한 5분가량의 관현악곡이다. ‘갑자기 강하게’라는 뜻으로 베토벤이 즐겨 사용한 악상 지시어에서 제목을 따왔다. ‘코리올란’ 서곡과 교향곡 5번 ‘운명’, 피아노 협주곡 5번 ‘황제’ 등 베토벤 작품 속 음악적 소재를 현대적 어법으로 재창조했다. 영국 클래식 전문 매체 바흐트랙의 2024년 세계 공연 통계에서 가장 많이 연주된 현대음악 작품 공동 3위에 오를 만큼 사랑받는 곡이다.

브람스가 20여년에 걸쳐 완성한 교향곡 1번 역시 베토벤의 유산이 짙게 드리워진 작품이다. 다단조에서 다장조로 나아가는 극적 구도는 베토벤 교향곡 5번을, 마지막 악장의 장대한 선율은 교향곡 9번 ‘합창’의 ‘환희의 송가’를 연상시킨다. 당대 명지휘자 한스 폰 뷜로가 ‘베토벤의 10번 교향곡’이라 일컬었던 작품이다.

다만, 국립심포니는 3월5일과 11월25일 두 차례 실내악 시리즈에서는 현악 4중주 14번과 피아노 3중주 ‘대공’ 등 베토벤의 실내악 작품을 직접 들려준다.

로베르토 아바도 음악감독. 국립심포니 제공

국립심포니는 문학과 오페라에서 솟아난 영감을 한데 묶은 ‘인스퍼레이션 시리즈’도 연중 펼친다. 아바도가 직접 지휘하는 ‘셰익스피어 인스퍼레이션’(3월18일)에서는 상주작곡가 그레이스 앤 리의 위촉 신작 ‘꿈처럼 어둠을 따라가며’를 세계 초연하고 베를리오즈의 ‘트리스티아’와 프로코피예프의 ‘로미오와 줄리엣’ 모음곡을 연주한다.

‘괴테 인스퍼레이션’(11월9일)에서는 작곡가 김신의 위촉 신작 세계 초연에 이어 길 샤함이 멘델스존 바이올린 협주곡을 협연하고 슈만 교향곡 3번 ‘라인’이 대미를 장식한다. 리오 쿠오크만이 지휘하는 ‘오페라 인스퍼레이션’(9월8일)에서는 2010년 쇼팽 콩쿠르와 2015년 차이콥스키 콩쿠르에서 각각 2위에 오른 피아니스트 루카스 게뉴샤스가 차이콥스키 피아노 협주곡 2번을 원전판으로 연주한다. 보로딘의 오페라 ‘이고르 공’ 중 ‘폴로베츠인의 춤’과 리하르트 슈트라우스의 ‘장미기사’ 모음곡도 들려준다.

낭만주의 음악과 그 유산을 조명하는 ‘로맨틱 영혼’ 시리즈도 세 차례 열린다. 2월19일에는 지휘자 김대진과 배리 더글라스가 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번과 교향곡 2번을 들려준다. 1986년 차이콥스키 콩쿠르 우승자인 더글라스는 리스트의 제자 에밀 폰 자우어에게 배운 펠리시타스 르윈터를 사사했다. 6월26일에는 헝가리 출신 지휘자 게르게이 머더러시가 국립심포니를 처음 지휘한다. 헝가리 작곡가 도흐나니의 ‘교향적 순간’과 차이콥스키 교향곡 5번을 연주하고 프랑스 음악지 ‘디아파종’이 2008년 ‘올해의 아티스트’로 꼽은 케라스가 엘가 첼로 협주곡을 협연한다. 7월18일에는 1998년 파가니니 콩쿠르에서 역대 최연소로 우승한 일리야 그린골츠가 아바도의 지휘로 쇼스타코비치 바이올린 협주곡 1번을 연주하고 라흐마니노프의 ‘교향적 무곡’이 뒤를 잇는다.

시즌 개막 공연(1월20일)은 오페라 지휘자로 명성을 쌓은 아바도답게 성악과 관현악이 어우러지는 무대로 꾸민다. 아르메니아 출신 소프라노 루잔 만타샨이 차이콥스키의 ‘예프게니 오네긴’ 중 ‘타티아나의 편지’와 ‘이올란타’ 아리아, 라흐마니노프의 ‘리미니의 프란체스카’ 아리아를 부른다. 차이콥스키의 환상 서곡 ‘로미오와 줄리엣’과 ‘호두까기 인형’ 모음곡도 연주한다.

국립심포니는 차세대 음악가 육성 사업도 이어간다. 윤한결과 시몬 에델만 등을 배출한 KNSO국제지휘콩쿠르는 내년 11월 예술의전당에서 세 번째 대회를 연다. 내년 시즌 공연 일반 예매는 12월16일 오후 3시 시작된다.

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