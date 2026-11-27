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부산에서 배로 1시간 남짓이면 도착하는 일본 대마도가 비만치료제 ‘마운자로’의 성지로 급부상 했다. 하지만 정작 섬에는 이 약을 처방하는 병원이 없어 한국인들이 줄을 서는 곳은 택배 영업소다.

일본 본토 의료기관에서 화상으로 진료를 받고, 약은 대마도 영업소나 묵는 호텔에서 받아 직접 들고 들어오는 방식이다. 들여올 수 있는 양은 3개월분까지이고, 약을 다른 사람에게 넘기면 처벌 받는다.

27일 식품의약품안전처와 관세청 등에 따르면 정부는 지난 12일부터 국내외에서 정상적으로 처방·구매한 자가 치료용 의약품을 개인이 직접 들고 들어오는 것을 허용했다. 위고비·마운자로 같은 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제도 여기에 들어간다.

그전까지 두 약은 식약처가 관세청에 통보한 유해 의약품 목록에 올라 있었다. 일반 자가 사용 의약품에 적용되는 ‘6병 또는 3개월 복용량’ 기준에서도 빠져 양과 관계없이 세관에서 막혔다.

이에 온라인에서는 일본에서 초밥을 먹고 마운자로를 처방받아 온다는 뜻의 ‘스시자로’, 대마도와 마운자로를 합친 ‘대마자로’라는 말이 쓰인다.

밤거리 ‘다큐빈(宅急便)’ 간판 아래 서 있는 일본 야마토운수 택배 차량. 사진=Unsplash(Darien Attridge)

◆ 3개월분 국내 80만원대, 일본은 20만원 안팎

원정 수요가 몰리는 이유는 값이다. 국내 마운자로 평균 가격은 가장 낮은 용량인 2.5㎎ 기준 4주분이 약 30만원, 3개월분이 약 89만원이다. 지난 19일 국내 한 의료 플랫폼에서 2.5㎎ 3개월분을 검색했을 때 전국 최저가도 병원 85만5000원, 약국 81만6000원이었다.

일본 의료기관이 내건 값은 이보다 훨씬 낮다. 한 일본 의료기관은 엑스(X·옛 트위터)에 한국어로 비대면 진료 예약 방법과 용량별 약값을 안내하며 3개월분 가격을 2.5㎎ 2만700엔(약 17만5000원), 5㎎ 3만9600엔(약 33만4000원)으로 적었다.

그러면서 체류 중인 호텔이나 택배 영업소로 냉장 배송하고, 별도 비용을 받고 영문 진단서도 발급한다고 했다.

반입 허용 첫날인 12일 도쿄의 한 클리닉은 최저 용량 4주분을 7000엔부터 판다고 광고하기도 했다. 이 클리닉은 의사 판단에 따라 최대 12개월분까지 처방할 수 있다고 홍보하면서, 한국에 들고 갈 수 있는 양은 원칙적으로 3개월분이라고 따로 안내했다.

대마도 당일치기 과정을 공개한 한 여행 유튜버는 2.5㎎ 3개월분 12펜 약값에 급행 택배비 2000엔, 섬 지역 배송비 700엔을 더해 2만9640엔(약 24만9000원)을 냈다. 뱃삯과 식비까지 더한 총비용은 34만원 안팎이었다. 부산∼대마도 왕복 뱃삯은 8만원 선이다.

일본 나가사키현 대마도의 숲 덮인 산줄기와 섬 사이 바다를 높은 곳에서 내려다본 모습. 사진=Unsplash(Nichika Sakurai)

◆ 진료는 화상으로, 약은 택배 영업소에서

대마도는 부산에서 배로 1시간10분∼1시간30분이면 닿아 당일치기가 가능하다. 다만 섬 안에서 마운자로를 처방받는 것이 아니다. 출국 전 한국에서 일본 본토 의료기관의 비대면 진료를 받고 약값을 낸 뒤, 날짜를 정해 대마도 택배 영업소로 배송을 신청한다.

히타카쓰항은 국제여객터미널에서 영업소까지 걸어갈 수 있어 수요가 몰렸던 곳이다. 섬 남쪽 이즈하라항으로 가는 배는 2시간10분 넘게 걸리고, 항구에서 영업소까지는 차로 움직여야 한다.

앞선 24일 사회관계망서비스(SNS)에는 대마도의 한 택배 영업소 앞에 마운자로를 받으려는 사람들이 길게 줄을 선 사진이 올라왔다.

게시자는 약을 받기까지 무려 “1시간은 기다려야 할 것 같다”고 전했다. 송장 끝자리 번호를 부르면 손을 들고 뛰어나가 약을 받는다는 목격담도 나왔다.

한꺼번에 사람이 몰리면서 수령 순서를 둘러싼 실랑이가 벌어졌고 급기야 줄이 길어 귀국 배편을 놓쳤다는 후기도 올라왔다. 혼잡이 이어지자 현지 경찰이 출동하기도 했다.

결국 줄이 늘어섰던 히타카쓰항 근처 영업소에서는 더 이상 약을 찾을 수 없게 됐다.

야마토운수는 26일 오후 고객에게 보낸 이메일에서 “대마도 히타카쓰 영업소를 방문하는 고객이 많아지는 등 여러 상황을 고려해 해당 영업소의 택배 보관·방문 수령 서비스를 중단했다”고 밝혔다.

다만 27일 기준 야마토운수 공식 홈페이지에는 이와 관련한 별도 공지가 없는 것으로 전해졌다

초록 언덕과 작은 섬들이 바다를 둘러싼 일본 대마도 풍경. 사진=Unsplash(Nichika Sakurai)

◆ 약 받은 뒤엔…부산이 보이는 섬 북쪽

배를 타고 대마도까지 간 김에 섬을 둘러보려면 먼저 북쪽 가미쓰시마로 향할 만하다. 히타카쓰항이 있는 이 지역은 한국까지 49.5㎞ 떨어진 ‘국경 마을’이다.

섬 북쪽 끝 와니우라의 한국전망대는 날씨가 좋은 날 부산 시내가 보이는 곳이다. 나가사키현 관광 누리집에 따르면 전망대 건물은 서울 탑골(파고다)공원의 건물을, 출입문은 부산 국제여객터미널 입구를 본떠 지었다. 입장료는 없고 화장실과 주차장이 있으며, 밤에는 부산 야경도 내다보인다.

전망대 옆에는 조선 역관사 108명을 기리는 ‘조선국역관사순난지비’가 서 있다. 1703년(음력 2월5일) 아침 부산을 떠나 대마도로 향하던 역관사의 배가 갑자기 나빠진 날씨에 와니우라를 눈앞에 두고 조난해 탄 사람이 모두 숨졌다.

비석은 국경과 관민을 넘어 뜻을 모아 1991년 3월20일 완성됐다. 받침은 영석(靈石) 112개를 쌓아 만들었다.

히타카쓰 가까이의 미우다 해변은 1996년 일본 ‘나기사(물가) 100선’에 뽑힌 해수욕장이다. 대마도에서는 드물게 잘게 부서진 조개껍데기가 쌓인 흰 모래밭이다. 근처에는 캠프장과 온천 시설도 있다.

◆ 이즈하라로 가면 ‘조선통신사의 섬’

섬 남쪽 이즈하라는 대마도를 다스린 소(宗) 가문의 근거지였다. 1528년부터 소 가문의 거성이던 가네이시성은 조선과의 교역에서 번 돈으로 1660년대 성벽과 망루를 갖춘 성이 됐다.

일본 관광청 다국어 해설에 따르면 이 성이 마지막으로 공식적으로 쓰인 것은 1811년 조선의 마지막 통신사가 왔을 때다. 이때 통신사는 양측이 합의한 비용 절감책에 따라 에도(도쿄)까지 가지 않고 대마도에서 일정을 마쳤다.

지금 성터에는 쓰시마 박물관이 들어섰고 정문 망루가 복원돼 있다.

성터에는 고종의 딸 덕혜옹주와 옛 쓰시마 번주 가문의 소 다케유키 백작이 1931년 결혼한 것을 기념하는 비석도 서 있다.

이즈하라에는 1607년부터 1811년까지 12차례 일본을 찾은 조선통신사를 기리는 ‘조선국통신사지비’(1992년 건립)도 있다. 정사 이하 많게는 500명에 이르는 사절단이 이 섬을 거쳐 갔다.

소 가문 대대의 원찰인 반쇼인(万松院)은 1615년 세워졌다. 본당 안에는 조선 국왕이 보낸 삼구족(향로·꽃병·촛대)이 놓여 있고, 132개 돌계단을 오르면 소 가문 묘역과 수령 1200년으로 알려진 삼나무 세 그루가 나온다.

나가사키현 관광 누리집 기준 관람 시간은 오전 8시∼오후 5시(여름 오후 6시)이고 연중무휴, 관람료는 어른 300엔이다.

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