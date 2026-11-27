하나님의교회 세계복음선교협회 직장인청년봉사단 아세즈와오(ASEZ WAO)와 페루공학자협회(CIP) 리마지부가 25일 경기 성남 새예루살렘 판교성전에서 ‘제1회 ASEZ WAO 국제환경세미나’를 열고 환경 분야 국제협력 공동선언문에 서명했다.

‘지속 가능한 미래를 위한 환경 기술과 국제협력’을 주제로 열린 행사에는 파울 두클로스 주한 페루 대사와 주한 에콰도르 대사관 관계자, CIP 리마지부 대표단, 아세즈와오 회원 등 약 700명이 참석했다.

지난 25일 경기 성남 새예루살렘 판교성전에서 열린 ‘제1회 ASEZ WAO 국제환경세미나’에서 페루공학자협회 리마지부 대표단과 아세즈와오 회원 등 참석자들이 손을 들어 인사하며 기념촬영을 하고 있다. 이날 세미나에는 약 700명이 참석했다.

CIP는 1962년 설립된 공학 분야 전문 직능단체다. 리마지부 대표단은 국내 기업과 대학 등을 방문해 학술·기술 교류 방안을 논의하기 위해 방한했다. 아세즈와오는 세계 각국의 하나님의 교회 소속 직장인 청년들이 참여하는 국제봉사단체로, 기후변화 대응과 생태계 보호, 플라스틱 사용 감축 활동을 펼치고 있다. 두 단체는 지난해 환경 콘서트를 공동으로 열고 업무협약을 맺었으며, 올해 7월 아세즈와오 글로벌 포럼에서도 교류를 이어갔다.

김용갑 아세즈와오 대표는 개회사에서 “한국과 페루는 멀리 떨어져 있지만 태평양이라는 같은 바다로 이어져 있다”며 양국의 지속 가능한 발전을 위한 협력이 확대되기를 기대한다고 밝혔다. 두클로스 대사는 축사를 통해 환경 분야 전문가와 청년들이 한자리에 모인 데 의미를 부여하며, 이날 나눈 생각과 다짐이 자연과 공존하는 미래를 만드는 데 기여하기를 바란다고 말했다.

마르코 차베스 페루공학자협회 리마지부 사무국장이 지난 25일 ‘제1회 ASEZ WAO 국제환경세미나’에서 개회사를 하고 있다. 그는 환경 문제에 대응하려면 전문가의 기술과 청년의 실천이 함께해야 한다고 강조했다.

세미나에서 아세즈와오는 아시아와 중남미의 엘니뇨 피해 사례를 들어 기후재난에 공동으로 대응해야 한다고 강조했다. 또 중남미에서 진행한 나무 심기와 육상·해양 생태계 보호 활동을 소개하며, 이를 이어가려면 정부와 전문기관의 협력이 필요하다고 밝혔다.

마르코 차베스 CIP 리마지부 사무국장은 페루의 폐기물 자원화 사례를 소개하며 자원을 효율적으로 쓰고 재활용해 더 많은 가치를 만드는 것이 순환경제의 과제라고 설명했다. 아나 메르카도 재무 부국장은 식품 손실과 낭비가 기아와 기후변화, 자원 낭비 문제와 맞물려 있다며 식품 손실 예방과 잉여 식품 재분배를 대응 방안으로 제시했다.

다일라 아스토르가 주한 페루 대사관 참사관은 파리협정 제6조에 따른 국가 간 온실가스 감축 협력 방식을 설명하고, 페루와 스위스가 공동으로 추진한 감축 사업의 성과를 소개했다.

이날 CIP 리마지부는 아세즈와오의 사회공헌 활동에 감사패를 수여했다. 두 단체가 서명한 공동선언문에는 환경 분야 지식과 기술, 활동 경험을 공유하고 청년과 시민의 자발적인 참여를 넓히겠다는 내용이 담겼다. 행사에서는 한국과 페루의 우정이 이어지기를 기원하는 부채춤과 아세즈와오의 환경 노래 ‘One Step’, 중창곡 ‘Amigos para Siempre’ 공연도 펼쳐졌다.

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